Rapperul american Lil Durk, arestat pentru un complot de crimă la comandă

Dosarele poliției consultate de presa americană arată că starul, pe numele său real Durk Devontay Banks, a fost arestat joi seara în Broward County, Florida, și este reținut fără drept de cauțiune.

Arestarea are loc la o zi după ce cinci persoane care au legături cu grupul hip-hop al lui Banks, Only The Family (OTF), ar fi fost inculpate în Chicago în legătură cu împușcăturile din 2022 care l-au ucis pe vărul rapperului rival Quando Rondo.

Lil Durk a avut șase albume în top cinci al topului Billboard din SUA începând din 2019 și a colaborat, de asemenea, cu vedete de top precum Drake și J Cole pe single-uri de succes.

În vârstă de 33 de ani, originar din Chicago, a primit patru nominalizări la premiile Grammy, câștigând premiul pentru cea mai bună interpretare rap melodică în februarie pentru piesa All My Life, cu J Cole.

Lil Durk a fondat OTF în 2010.

Oficialii susțin că cei cinci bărbați inculpați miercuri au organizat împușcăturile din 2022 din Los Angeles ca represalii directe pentru moartea în 2020 a rapperului King Von, care semna cu OTF, relatează presa americană.

(sursa: Mediafax)