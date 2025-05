Nicușor Dan, dezvăluiri despre cum a făcut armata

Nicușor Dan a fost întrebat, la Antena 3 CNN, marți seara, la dezbaterea electorală, ce amintiri are din timpul stagiului militar obligatoriu.

„România făcea economie și noi am făcut foarte multă teorie și foarte puțină practică. Cred că toată armata am tras 50 de cartușe, sau poate 30, pentru că România făcea economie la tot. Dincolo de asta, după ce am făcut toată teoria asta, în ultima lună de armată ne-am dus și am tras pe un poligon adevărat, cu tunul, la 4-5 km, și cu tunurile alea vechi, cred că unele erau din al Doilea Război Mondial. Dar vreau să vă spun că eram destul de buni. Adică, din 3-4 așa numite cadrări, reușeam să dăm în smârcul pe care îl ținteam”, și-a amintit Nicușor Dan.

Întrebat cu ce grad este azi rezervist al armatei române, Dan a afirmat că din cauza că a făcut cei șase ani de studii în Franța, imediat după facultate, nu l-au găsit în momentul în care ar fi trebuit să devin subofițer, așa că a rămas cu grad de „caporal sau sergent”, nu își amintește exact.

Nicușor Dan a făcut armata la Artileriști, în Bacău, la termen redus.

(sursa: Mediafax)