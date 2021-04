Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii împlinește 95 de ani

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii împlinește astăzi 95 de ani. Aniversarea nu va fi marcată prin festivități publice deorece survine la patru zile după înmormântarea soțului ei, prințul Philip. Cei doi au fost căsătoriți timp de 73 de ani, scrie Reuters. Aceasta s-a născut la 21 aprilie 1926.

Ducele de Edinburgh a murit pe 9 aprilie, la vârsta de 99 de ani. Funeraliile sale au fost organizate în format restrâns din cauza pandemiei de COVID-19 și au avut loc la Castelul Windsor.

Regina a stat singură într-o lojă a Capelei St. George în timpul slujbei religioase dedicate soţului ei şi a purtat o mască de protecţie.

Aceasta este prima aniversare pe care suverana o petrece fără prinţul Philip, despre care a spus că a reprezentat "forţa şi sprijinul" ei, după căsătoria lor din noiembrie 1947 şi încoronarea sa din iunie 1953.

Regina Elisabeta a II-a este cel mai vârstnic monarh din lume și îşi va petrece ziua de naștere la Castelul Windsor. Întrucât aniversarea ei intervine într-o perioadă de doliu a familiei regale, toate evenimentele publice ocazionate de acest eveniment au fost anulate. Nu va fi publicat un portret oficial al suveranei, nu vor fi trase focuri de armă din Turnul Londrei şi nici salve de tun în Hyde Park. Perioada de doliu se va încheia pe 23 aprilie, când regina îşi va relua angajamentele oficiale.

Membrii familiei regale o vor vizita pe regină în zilele următoare pentru a se asigura că nu va rămâne singură în perioada de doliu.

Suverana britanică va trebui să facă față unei crize grave din familia regală, după acuzaţiile de rasism şi neglijenţă formulate de ducii de Sussex.

Deşi ziua de naștere a reginei este pe 21 aprilie, aceasta se celebrează tradițional în a doua sâmbătă din luna iunie printr-o paradă militară în centrul Londrei, denumită "Trooping the Colour", la care participă sute de militari şi mii de spectatori. În acest an, pentru a doua oară consecutiv, a fost anulată din cauza pandemiei.

Ceremonia a fost înlocuită în 2020 cu un eveniment la Castelul Windsor, unde regina Elisabeta a II-a s-a retras din martie 2020.



Elisabeta a II-a nu se aştepta să devină regină. Tatăl ei, George al VI-lea, a devenit rege după ce fratele său mai mare, Edward al VIII-lea, a abdicat în 1936 pentru a se căsători cu o americancă divorţată, Wallis Simpson. Ea a urcat pe tron în 1952, la vârsta de 25 de ani, şi are cea mai lungă domnie din istoria regatului.