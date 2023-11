Robert de Niro, acuzat de fosta asistentă că a fost tratată ca o „soție de birou”. Replica actorului: „Rușine să-ți fie!”

Chase Robinson i-a intentat proces pe motiv de discriminare de gen. Ea îl acuză pe de Niro că a plătit-o prost, făcea comentarii sexiste și i-a dat sarcini „stereotipic feminine”.

Actorul a reacționat instant la aceste comentarii adresându-i-se direct în sala de judecată ”Rușine să-ți fie!”. El insistă că acestea sunt prostii și a acuzat-o, la rândul său, pe fosta asistentă că a folosit abuziv fondurile companiei și se uita la Netflix în timpul orelor de program.

Și de Niro a dat-o în judecată pe Chase Robinson, care i-a fost asistentă mulți ani. Procesele se desfășoară la New York și se estimează că vor dura circa 2 săptămâni.

El a fost întrebat în instanță despre afirmațiile conform cărora i-ar fi cerut asistentei sale să fie la dispoziția lui la orice oră dorea și să facă „orice și totul”. Acesta a replicat că i-a cerut să facă totul în limitele atribuțiilor ei de serviciu.

Însă Chase Robinson susține că actorul a tratat-o ca pe o „soție de birou”.

El a spus, în schimb, că sarcinile ei includeau programarea, organizarea călătoriilor și cumpărarea de cadouri pentru cei dragi.

Ea a relatat că actorul îi cerea să-i ducă hainele la spălat și reparat și să îl scarpine pe spate.

„Nu e ca și cum i-aș fi spus să iasă și să răzuie podelele”, a replicat el în fața instanței.

Totodată, artistul a precizat că o suna pe d-na Robinson doar la ore „civilizate”, cu excepția unei singure ocazii, în care a sunat-o la ora 4:00 dimineața, pentru a-l ajuta să ajungă la spital după ce a suferit un accident.

"A fost o dată când mi-am rupt spatele căzând pe scări!", a declarat de Niro.

Robinson a mai susținut că actorul i-au permis partenerului său de afaceri, Tiffany Chen, „să o atace cu acuzații false referitor la presupuse sentimente romantice pentru De Niro”, ceea ce a determinat-o să nu-și mai îndeplinească atribuțiile de serviciu, drept răzbunare.

La un moment dat, judecătorul Lewis J Liman le-a spus lui De Niro și avocatului doamnei Robinson să nu ridice tonul și să vorbească mai încet.

Chase Robinson a devenit asistenta actorului în anul 2008, înainte de a fi promovată în funcția de vicepreședinte la compania lui de Niro. Ea a plecat în 2019 și a susținut că de Niro i-a adresat „comentarii vulgare, inadecvate și legate de gen” și a tratat-o ca pe o „soție de birou”. De Niro a negat acuzațiile.

Hollywood drama unfolds! Robert De Niro's explosive trial takes a wild turn as he admits to asking his former personal assistant to scratch his back. Tempers flare, and the courtroom is in chaos. pic.twitter.com/lX8F5fzPZa