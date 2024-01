Sharon Stone este în căutarea dragostei: "E atât de ușor să sari în pat cu cineva"

Artista are 65 de ani și a împărtășit în presa americană câteva dintre experiențele sale. Frumoasa actriță și-a creat profiluri pe aplicațiile matrimoniale Tinder și Bumble și a decis să ofere încă o șansă dragostei. Chiar ea a mărturisit de curând "Anul acesta vreau să mă îndrăgostesc", potrivit The Times.

Dragoste și rețele sociale

Sharon a povestit de multe ori că s-a trezit în situații neplăcute, mai ales după ce a acceptat să iasă la întâlnire cu bărbați cunoscuți pe internet. Celebra actriță din "Instinct primar" a dezvăluit că își dorește o conexiune profundă cu cineva, să se îndrăgostească cu pasiune și nu caută aventuri de-o noapte. Într-un interviu exclusiv pentru sursa citată, a vorbit deschis despre viața sa amoroasă, potrivit dcnews.ro.

Actrița a mărturisit că majoritatea întâlnirilor au avut loc în mediul online, însă nu au fost pe placul ei. Unul dintre parteneri s-a dovedit a fi "un dependent de heroină, cu siguranță mai multe zeci de mii de injecții de heroină decât arăta în fotografia pe care mi-a trimis-o". Întâlnirea lor a avut loc la Hotelul Bel-Air, dar nu a durat mult. "Am comandat un pahar cu apă, iar el și-a luat absint, iar apoi m-am ridicat și am plecat de la masă", a declarat ea.

„Nu am intrat pe Tinder pentru știți voi ce! E atât de ușor să sari în pat cu cineva. Dar eu nu asta îmi doresc în acest moment al vieții mele”, a continuat Sharon. „În alt caz, am jucat rolul terapeutului. Am întâlnit un tip a cărui soției îi ceruse divorțul și ei aveau doi copii. Omul avea mari probleme să proceseze ceea ce i se întâmpla. Iar cu altul am pățit ceva similar – se despățise de iubită, ea a constatat că rămăsese gravidă, a făcut avort și atunci și-a dat și el seama că o mai iubea. L-am ajutat și pe el să treacă mai departe peste asemenea poveste”, a conchis diva.

Viața și cariera

Sharon Stone s-a remarcat în pelicula Instinct primar din 1992, pentru care este nominalizată la premiul Globul de Aur. Mai încearcă cu filmul "Basic Instinct 2" să repete succesul din filmul "Instinct primar". Cu toate că a primit laude, recordul comercial de odinioară, prin numărul biletelor vândute nu va mai fi atins. A mai jucat în câteva seriale ca "Magnum, P.I.", "The Practice" sau "Law & Order: Special Victims Unit".

A fost apreciată pentru rolul din filmul "Casino", în 1995, de Martin Scorsese, pentru care a fost nominalizată la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

În 2004 divorțează de jurnalistul Phil Bronstein cu care era căsătorită din 1998. Stone a suferit mai multe avorturi spontane din cauza unei boli autoimune și a endometriozei și nu a putut avea copii biologici, potrivit marca.com. Însă a adoptat 3 băieți.

În anul 2001 a fost la un pas de moarte din cauza unui anevrism cerebral. Au urmat ani grei, în care a trebuit să reînvețe să meargă, să vorbească, a pierdut banii, custodia fiului său, cariera.