Starul Ant-Man a devenit supererou în viața reală, după ce s-a împrietenit cu un băiat agresat

Actorul hollywoodian Paul Rudd a devenit un supererou în viața reală după ce a întins o mână de ajutor unui elev al cărui album de final de an a fost semnat doar de doi elevi.

Rudd, care interpretează rolul lui Ant-Man în franciza Avengers, a răspuns la o postare pe Facebook, devenită virală, a mamei lui Brody Ridder, în vârstă de 12 ani.

Cassandra, din Colorado, și-a dezvăluit nemulțumirea cauzată de faptul că fiul ei a fost izolat, în timp ce i-a îndemnat pe oameni să „își învețe copiii bunătatea".

„Bietul meu fiu. Doi profesori și un total de doi elevi au scris în albumul său. În ciuda faptului că Brody a cerut tot felul de copii să îl semneze. Așa că Brody a luat asupra sa să își scrie singur. Inima mea este distrusă", a spus femeia.

Cassandra a povestit pentru Washington Post cum Brody a fost victima unor acte repetate de hărțuire.

Povestea i-a atras atenția lui Rudd, în vârstă de 53 de ani, care a decis să îl surprindă pe Brody cu un apel pe Facetime.

Într-un clip distribuit de Cassandra pe Facebook, acesta i-a spus lui Brody: „Oricum, am auzit despre tine. Mi-am zis: Trebuie să vorbesc cu acest puști, pentru că pare genul meu de băiat. Îi place șahul, îi place scrima, îi plac dinozaurii... am dreptate?" Ei bine, sunt foarte entuziasmat că am ocazia să vorbesc cu tine și că am ocazia să te cunosc", a fost mesajul lui Rudd.

Pentru a-i ridica și mai mult moralul lui Brody, actorul cu suflet mare i-a trimis o cască semnată de Ant-Man și un bilet scris de mână.

„A fost minunat să vorbesc cu tine zilele trecute. Este important să ne amintim că, chiar și atunci când viața este grea, lucrurile se îmbunătățesc. Sunt atât de mulți oameni care te iubesc și care cred că ești cel mai tare copil care există, eu fiind unul dintre ei. Abia aștept să văd toate lucrurile extraordinare pe care le vei realiza", a scris Rudd în biletul său.

De asemenea, pe cască a fost scris un mesaj: „Pentru bunul meu prieten Brody, pentru când va cuceri lumea!"

În plus, Rudd i-a trimis un SMS lui Brody pentru a-l anunța că un colet este pe drum, înainte ca școlarul să spună că actorul este supereroul său preferat.

De atunci, Cassandra a fost asaltată de cereri pentru a obține adresa lui Brody pentru a-i trimite scrisori, pe care le pune într-o carte specială.

(sursa: Mediafax)