Tom Brady și Gisele Bündchen divorțează

„Am ajuns la această decizie pe cale amiabilă și cu recunoștință pentru timpul petrecut împreună. Suntem binecuvântați cu copii frumoși și minunați care vor continua să fie centrul lumii noastre din toate punctele de vedere. Vom continua să colaborăm împreună ca părinți pentru a ne asigura că primesc întotdeauna dragostea și atenția pe care o merită”, a scris Brady pe Instagram Story.

Bündchen a confirmat informația:

„Cu multă recunoștință pentru timpul petrecut împreună, Tom și cu mine am încheiat divorțul pe cale amiabilă. Prioritatea mea au fost întotdeauna și vor continua să fie copiii noștri pe care îi iubesc din toată inima. Vom continua co-parentingul pentru a le oferi dragostea, grija și atenția pe care o merită”, a scris ea. „Decizia de a pune capăt unei căsnicii nu este niciodată ușoară, dar ne-am despărțit și, deși este, desigur, dificil să treci prin așa ceva, mă simt binecuvântat pentru timpul petrecut împreună și îi doresc numai binele lui Tom întotdeauna.”

CNN a raportat anterior că Brady, un fundaș de șapte ori campion la Super Bowl, care joacă în prezent pentru Tampa Bay Buccaneers, și soția sa, Bündchen, un fotomodel de talie internațională, au angajat avocați pentru divorț și s-au confruntat cu „probleme maritale”.

Cei doi „locuiseră separat”, a declarat o sursă apropiată lui Bündchen pentru CNN în septembrie.

Brady, în vârstă de 45 de ani, se retrăsese din NFL în februarie, pentru a renunța ulterior la această decizie. El și-a luat un concediu de 11 zile din cantonamentul în august pentru a „se ocupa de probleme personale”, potrivit antrenorului său principal, Todd Bowles.

Într-un interviu acordat revistei Elle, publicat luna trecută, Bündchen, în vârstă de 42 de ani, a spus că este „îngrijorată” cu privire la întoarcerea soțului ei pe teren după ce s-a retras inițial iarna trecută.

„Acesta este un sport foarte violent și datorită copiilor noștri mi-aș dori ca el să fie mai prezent”, a spus Bündchen pentru publicație. „Cu siguranță am avut acele conversații cu el iar și iar. Dar, în cele din urmă, simt că fiecare trebuie să ia o decizie care funcționează pentru el însuși. Trebuie să facă ceea ce îl face fericit.”

Într-o conversație recentă pe podcastul său, Brady a vorbit despre sacrificiile personale pe care le presupune jocul în NFL timp de două decenii.

„Nu am avut un Crăciun de 23 de ani și nu am avut o Ziua Recunoștinței de 23 de ani, nu am sărbătorit zile de naștere cu oameni la care țin, care sunt născuți din august până la sfârșitul lunii ianuarie. Și nu pot fi la înmormântări și nu pot fi la nunți”, a spus Brady. „Cred că vine un moment în viața ta în care spui: „Știi ce? M-am săturat.”