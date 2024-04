Tragedia din viața lui Nicu Covaci. Cum a murit mama artistului: „Am plătit preţuri uriaşe"

Mama celebrului artist a fost victima unei crime îngrozitoare. Tragedia a avut loc în anul 1992.

Tamara Stoian avea 72 de ani când a fost omorâtă de doi bărbați, Sandor Carol şi Ruszi Zoltan, care au ucis-o cu 25 de lovituri de cuțit, apoi au dat foc casei.

Cei doi locuitori din Mureș au fost arestați abia în anul 1998 pentru omor grav și distrugere prin incendiere. Sandor Carol a fost conadamnat la 18 ani de închisoare iar Ruszi Zoltan a fost condamnat la 19 ani de închisoare.

Unul dintre criminalii Tamarei Stoian a fost eliberat în anul 2013, după ce a ispășit 15 ani din pedeapscă. În momentul în care a ieșit din Penitenciarul din Timișoara, Zoltan Ruszi nu a vrut să-i transmită nimic lui Nicu Covaci. Bărbatul a declarat doar că îi pare rău pentru că a făcut pușcărie timp de 15 ani, notează spynews.ro.

Nicu Covaci a povestit în 2017 despre mama lui.

„Am plătit preţuri uriaşe, dar cel mai mare preţ l-a plătit maică-mea, care a fost tăiată în bucăţi şi i s-a dat foc. Mi-a spus căpitanul Poliţiei. A doua zi după înmormântare, am scos-o din mormânt, am ars-o şi o am acasă, în Spania, într-un vas de argint”, a declarat acesta pentru Adevărul Live.