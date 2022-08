Un cunoscut astrolog român lucrează la BNR. Previziunile Minervei

Ea a explicat faptul că desfășuoară activități de secretariat la BNR, precum verificarea de contracte, achiziții de materiale, consumabile, scrie antena3.

"La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani", a spus aceasta.

Previziunile Minervei nu sunt însă prea bune pentru această perioadă.

"Părerea mea este că la noi n-o să fie nimic, din ce m-am uitat eu pe hărți. O să avem un moment mai greu acuma, în august o să fie ceva. August, septembrie, octombrie, noiembrie. Dacă trecem de astea patru luni cu bine...

Eu m-am gândit, când m-am uitat la lunile astea, că este vorba despre financiar, despre planul economic, despre planul medical. La asta mă gândeam. În niciun caz nu mă gândeam la un conflict armat", a spus ea în podcastul lui Damian Drăghici.

Numele real al Minerveri este Gabriela Dima. Are 64 de ani și este din Hunedoara.