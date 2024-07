''Noaptea Dansului'' - pe 24 şi 25 august pe Calea Victoriei din Capitală şi pe 31 august în Piaţa Sfatului din Braşov

Potrivit unui comunicat, prima ediţie, "Bucureştiul dansează", va avea loc pe 24 şi 25 august pe Calea Victoriei, iar cea de-a doua, "Braşovul Dansează", se va desfăşura pe 31 august, în Piaţa Sfatului.



Punctele în care se va dansa în Capitală vor fi zonele Monteoru, Hotel Radisson, Monumentul Renaşterii, Cercul Militar, Muzeul Naţional de Istorie a României.



"Anul trecut, pe 26 august, am organizat cu sprijinul partenerilor noştri şi al extraordinarei comunităţi de dans, cel mai mare eveniment dedicat acestei arte din România. A fost un eveniment de succes ce a reuşit să aducă laolaltă peste 54 de şcoli de dans şi 2.000 de dansatori, dar şi 15.000 de trecători pe Calea Victoriei. Pe 23 septembrie, am fost din nou prezenţi alături de 20 de şcoli de dans în faţa a 8.000 de bucureşteni, în zona Muzeului Naţional de Istorie a României, în cadrul Zilelor Bucureştiului", a precizat Daniela Samoil-Istrate, iniţiator şi coordonator al evenimentului.



La rândul său, Dragoş Samoil, şi el iniţiator şi coordonator al evenimentului, a anunţat că şi la ediţia din acest bucureştenii sunt aşteptaţi să încerce peste 20 de stiluri de dans.



"Deoarece bucuria şi dorinţa de a dansa sunt mari, anul acesta vom avea două zile dedicate dansului, pe Calea Victoriei, pe 24 şi 25 august, unde îi aşteptăm pe bucureşteni (şi nu numai) să încerce peste 20 de stiluri de dans (de la salsa, bachata, kizomba, tango, kpop, street dance, la zumba, balet etc.). Estimăm că vom avea un număr cel puţin egal de şcoli participante, poate chiar mai multe, având în vedere că vom avea două zile în loc de una. De asemenea, pregătim surprize pentru participanţi pe care le vom anunţa pe parcurs", a precizat Dragoş Samoil, citat în comunnicat.



Şcolile participante vor pregăti momente de dans inedite, flash-mob-uri, community dance, momente de interacţiune cu trecătorii.



Evenimentul "Noaptea Dansului: Bucureştiul Dansează" are loc în cadrul proiectului Străzi Deschise, Bucureşti - Promenadă Urbană, organizat de Primăria Capitalei, prin Direcţia de Cultură, Învăţământ, Turism a Municipiului Bucureşti, alături de ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive al Municipiului Bucureşti, în calitate de operatori zonali.



Potrivit organizatorilor, evenimentul din 31 august, din Piaţa Sfatului din Braşov, promite publicului clipe de neuitat alături de comunitatea locală de dansatori.



Proiectul "'Noaptea Dansului 2024 - Braşovul Dansează' este cofinanţat din bugetul Municipiului Braşov. Evenimentul va aduce împreună peste 10 şcoli de dans din oraş şi 200 de dansatori profesionişti şi amatori, se arată în comunicat.



Fluxul de evenimente va conţine demonstraţii de dans (individual, cuplu, grup), flashmob-uri şi propune ruperea barierei dintre spectatori şi protagonişti - publicul putând participa şi interacţiona cu dansatorii.



Detalii despre program, orele de desfăşurare vor putea fi găsite înainte de eveniment, pe canalele de social media "Noaptea Dansului" şi pe site-ul oficial noapteadansului.ro.

