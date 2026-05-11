Pisicile suferă mai mult decât crezi: Ce le face cu adevărat nefericite

Chiar dacă nu își exprimă sentimentele la fel de evident ca un câine, pisicile pot deveni triste, stresate sau chiar geloase atunci când se simt ignorate.

Specialiștii în comportament animal spun că pisicile folosesc limbajul corpului pentru a-și arăta afecțiunea, iar coada ridicată este unul dintre cele mai clare semne că se simt apropiate de oameni. Totuși, există câteva gesturi aparent banale care le pot afecta mai mult decât cred mulți proprietari.

1. Să nu le lași să doarmă cu tine

Deși pisicile sunt active mai ales noaptea, multe adoră să doarmă lângă omul lor preferat. Pentru ele, acest obicei înseamnă siguranță, confort și apropiere emoțională.

În natură, o pisică vulnerabilă în timpul somnului poate deveni o țintă ușoară pentru prădători. Tocmai de aceea, atunci când doarme lângă tine, pisica își arată încrederea totală. În plus, patul tău face parte din „teritoriul” ei.

Dacă o dai jos din pat sau închizi ușa dormitorului, este posibil ca pisica să se simtă respinsă sau tristă. Pentru multe feline, momentele de somn petrecute alături de stăpân sunt unele dintre cele mai importante forme de afecțiune.

2. Să ignori momentele în care vrea să se joace

Pisicile nu sunt atât de solitare pe cât par. Chiar dacă își iubesc independența, au nevoie de atenție, stimulare și interacțiune zilnică.

Joaca este esențială atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru echilibrul emoțional al unei pisici. Specialiștii spun că lipsa stimulării poate duce la stres, mieunat excesiv, agitație sau chiar comportamente agresive.

Vestea bună este că nu ai nevoie de jucării sofisticate. Pisicile se pot distra cu obiecte simple din casă, precum cutii, panglici, ghemotoace de hârtie sau șnururi.

Dacă îți ignori constant pisica atunci când încearcă să se joace cu tine, aceasta poate interpreta situația ca pe o lipsă de interes sau afecțiune.

3. Să oferi afecțiune altor pisici în fața ei

După ce câștigi încrederea unei pisici, aceasta începe să te considere „omul ei”. Din acest motiv, multe feline devin geloase atunci când văd că oferi atenție altor animale.

Situația poate deveni și mai delicată atunci când aduci o nouă pisică în casă. Felinele teritoriale pot reacționa agresiv sau se pot retrage emoțional dacă simt că locul lor este amenințat.

Veterinarii recomandă să acorzi atenție ambelor animale și să nu creezi impresia că una este favorizată. De asemenea, este important să petreci timp separat cu pisica mai veche, pentru ca aceasta să nu simtă că este înlocuită.

Cum îți arată pisica faptul că este fericită

Pisicile își exprimă afecțiunea în moduri subtile: torc, se freacă de tine, dorm aproape, te urmăresc prin casă sau îți aduc jucării. Chiar dacă par independente, ele au nevoie de conexiune emoțională și de rutină.

Afecțiunea, joaca și timpul petrecut împreună sunt cele mai simple metode prin care îi poți arăta pisicii tale că este iubită și importantă.