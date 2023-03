"Este păcătos obiceiul practicat de unele persoane ca, de Sfinții 40 de Mucenici, pe care Biserica îi prăznuiește pe 9 martie, să bea 40 de pahare de vin. Am auzit că se beau 44 de pahare, adăugându-se fără nici o explicație 4 pahare lăcomiei la băutură.

În urmă cu mulți ani, într-o seară de 9 martie, veneam cu mașina de la București. Se întunecase bine, era trecut de ora 9 seara, iar vremea umedă și întunericul mă obligau să merg cu mare atenție. Când am intrat pe strada unde locuiesc, am văzut la lumina farurilor un om căzut pe marginea șanțului. Am oprit mașina și am mers la el. L-am recunoscut pe nea’ Fane care era beat „mort”.