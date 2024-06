10 moduri în care oamenii își justifică faptele rele

Acceptarea faptului că ți-a făcut ceva rău poate pune în pericol imaginea de sine și întregul sentiment de sine al unei persoane.

Indiferent de modul în care acțiunile lor îi afectează pe ceilalți, unii oameni pot găsi întotdeauna modalități de a raționaliza ceea ce au făcut.

În cele din urmă, tu însuți trebuie să treci peste întâmplările nefericite. Oamenii ar putea dori să mențină o anumită imagine despre ei înșiși, în ciuda a ceea ce au făcut.

Dacă vrei ca ceilalți să-și dea seama de lucrurile rele pe care le-au făcut și să simtă remuşcări, este posibil să aștepți mult timp.

Există multe modalități prin care oamenii își justifică acțiunile față de ei înșiși și de ceilalți, indiferent cât de nepotrivite, lipsite de etică sau dăunătoare ar fi fost. Chiar dacă te-au abandonat într-o perioadă de nevoie, au renunțat la un angajament major sau te-au înjunghiat pe la spate, ei pot găsi o modalitate de a raționaliza ceea ce au făcut, astfel încât să poată dormi noaptea, și să trăiască cu ei înșiși.

1. Așa este lumea

Acesta este argumentul suprem. Nu ei, lumea întunecată, distopică în care trăim i-a forțat să facă ceea ce au făcut pentru a supraviețui. Da, atunci când ai îndoieli, di vina pe întreaga lume și acționezi ca și cum fiecare persoană din întregul univers se comportă exact la fel.

2. Raportarea la alții

De ce să nu faci referire la cineva care a făcut același lucru îngrozitor? Este și mai bine când acel cineva este o figură cunoscută. În acest fel, ei se pot considera la modă și populari. Sunt suficiente exemple de politicieni și vedete care se comportă rău.

3. A servit unui scop mai mare, iar scopurile justifică mijloacele

Acesta este un loc favorit pentru aceia care cred că sunt mai buni decât toți ceilalți. Ei pot acționa ca și cum ar avea o chemare mai înaltă sau un scop mai înalt de care va beneficia lumea într-un mod care merită prețul, adică orice prejudiciu pe care l-au adus bunăstării tale: „Oh, ți-am călcat în picioare sentimentele pentru că este mult mai important să construim această companie care va schimba lumea prin vânzarea unor băuturi energizante foarte bune.”

4. Mediul îngrozitor

Da, poate că locul de muncă exista o cultură a înjunghierii în spate. Poate că toată lumea era atât de tensionată pentru că seria Game of Thrones tocmai se terminase. Poate calitatea aerului a fost chiar foarte, foarte proastă, sau orice altceva. Acesta este, în esență, argumentul prin care aceștia dau vina pe un element din împrejurimile lor imediate, mai degrabă decât pe ei înșiși.

5. Ceva din istorialor i-a obligat

Aceasta poate varia de la experiențe din copilărie la relații din trecut, la alte tipuri de traume din trecut și la orice altceva s-a întâmplat. Sigur, trecutul oamenilor poate afecta modul în care aceștia reacționează la lucrurile din prezent. Sigur, este bine să ai compasiune și empatie față de crucile pe care oamenii trebuie să le suporte. Dar nu toți cei cu aceeași istorie se comportă neapărat în același mod. Și comportamentul rău este un comportament rău!

6. Intențiile lor au fost bune, pur și simplu s-a întâmplat

„M-am dus acolo să ajut. Nu contează faptul că am adus multă dramă, am provocat multă durere și probleme, și am distrus totul înainte de a pleca brusc." Aici oamenii se concentrează asupra începutului, precum trailerul unui film, fără să țină seama de ceea ce s-a întâmplat, ca și cum filmul real ar fi groaznic.

7. Ești prea sensibil/inconștient

Când te-au insultat, problema, desigur, nu a fost insulta, ci că ai fost prea sensibil. Când au reacționat prost în timpul unei situații, nu ai făcut suficient pentru a-i pregăti

8. Victima este de vină

Aceasta este o abordare și mai extremă atunci când agresorul acuză victima. S-ar putea convinge că ai fost atât de groaznic încât au trebuit să se comporte îngrozitor, ca răspuns. De exemplu, dacă te-au abandonat în timp ce erai în mijlocul unei crize majore, ei pot spune: „Da, acea persoană ar fi trebuit să fie mai drăguță și mai politicoasă”, fără a completa propoziția cu „în timp ce suferea o criză majoră”. Pentru a le ușura vinovăția, ei pot exagera sau chiar inventa ceea ce ai făcut deoarece, cu cât pari mai groaznic, cu atât sunt mai puțin responsabili pentru acțiunile lor, nu?

9. Sunteți incompatibili

Este ca și cum ai spune că s-au prezentat goi la muncă, pur și simplu pentru că rochia sau costumul era prea strâmt. OK, poate că tu și celălalt ați fost o potrivire proastă, în sensul că îți place să faceți lucrurile într-o manieră adecvată, etică și lui nu.

10. Nu s-a întâmplat niciodată sau detaliile sunt neclare

În cele din urmă, unii oameni își pot bloca comportamentul prost sau succesiunea evenimentelor din amintirile lor. Este ca o amnezie selectivă: "Da, aveam un fel de ceartă. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că eram acasă. Oh, apropo, sper că operația ta a mers bine." La urma urmei, de ce să te simți vinovat pentru ceea ce nici măcar nu-ți amintești?

Concluzii

În cele din urmă, oamenii care ți-au făcut ceva rău ar putea găsi o modalitate de a-l raționaliza astfel încât să poată dormi noaptea.

Da, nu toată lumea are maturitatea, încrederea, stima de sine sau conștientizarea pentru a recunoaște ce au greșit, a-și cere scuze și a remedia. Dacă sentimentele lor de valoare de sine se bazează pe imagini șocante despre ei înșiși, ca oameni cu inimă bună, îngeri sau chiar martiri, acceptarea realității că ți-au făcut ceva rău le poate pune imaginea de sine și întregul sentiment de sine în pericol. Acest lucru poate fi mult prea amenințător pentru ei. Poate părea mult mai ușor să joci rolul de victimă.

În cele din urmă, tu însuți trebuie să treci și să crești din orice episod de nedreptate. Vezi defectele celor care s-au purtat urât și înțelege că cea mai mare pedeapsă a lor poate fi că ți-au trădat încrederea și oportunitățile care ar fi decurs din asta.

Poate că nu își dau seama niciodată ce au pierdut. Dar este în regulă. Indiferent cum ar justifica ei ceea ce ți-au făcut, nu trebuie să le justifici valoarea pe care tu ai adus-o vieții lor, potrivit psychologytoday.com.