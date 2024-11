10 obiceiuri zilnice ale persoanelor cu un IQ scăzut

Deși IQ-ul unei persoane nu dictează întotdeauna calea vieții sau cât de mult succes va avea, poate influența modul în care cineva își petrece timpul. Oamenii cu un IQ scăzut rămân adesea blocați în tipare care îi împiedică să își atingă potențialul maxim.

Obiceiuri zilnice ale persoanelor cu un IQ scăzut

1. Nu acceptă provocări

Un obicei zilnic al oamenilor cu un IQ scăzut se referă mai mult la ceea ce nu fac decât la acțiunile pe care le întreprind. Oamenii cu un IQ scăzut evită să se provoace singuri. În loc să aleagă sarcinile grele și să vadă cât de departe pot ajunge, ei merg pe calea celei mai puține rezistențe. Neasumându-și provocări, oamenii cu IQ scăzut rămân blocați în mentalitatea că nu pot avea succes atunci când, în realitate, schimbarea mentalității le-ar putea schimba viața.

În cartea sa, „Mindset: The New Psychology of Success”, psihologul de la Stanford Carol Dweck a explicat diferența între a avea o mentalitate fixă ​​și o mentalitate de creștere. Oamenii cu o mentalitate fixă ​​cred că inteligența este statică și neschimbabilă, în timp ce oamenii cu o mentalitate de creștere consideră că inteligența este o trăsătură care poate fi dezvoltată.

„Pasiunea de a te extinde chiar și (sau mai ales) atunci când nu merge bine, este semnul distinctiv al mentalității de creștere. Aceasta le permite oamenilor să prospere în unele dintre cele mai dificile perioade din viața lor", a scris Dweck.

„Cercetarile mele au aratat ca viziunea pe care o adopti afectează profund modul în care îți conduci viata”, a continuat ea. „Poate determina dacă devii persoana care vrei să fii și dacă realizezi lucrurile pe care le prețuiești.”

Dweck a definit o mentalitate de creștere ca fiind „convingerea că ale tale calități de bază sunt lucruri pe care le poți cultiva prin eforturile tale... Ei cred că adevăratul potențial al unei persoane este necunoscut și este imposibil să prevezi ce se poate realiza cu ani de viață, pasiune, trudă și antrenament.” Ea a remarcat că oamenii cu o mentalitate fixă ​​cred că „Efortul este un lucru rău. La fel ca eșecul, înseamnă că nu ești inteligent sau talentat. Dacă ai fi, nu ai avea nevoie de efort. În cealaltă lume, efortul este ceea ce te face inteligent sau talentat.”

Oamenii cu un IQ scăzut se feresc să se provoace pe ei înșiși, ceea ce îi împiedică adesea să profite de noile oportunități.

2. Management slab al timpului

Oamenii cu un IQ scăzut au abilități slabe de gestionare a timpului, ceea ce le împiedică capacitatea de a face lucrurile. Sunt ușor distrași și au tendința de a amâna, mai ales când vine vorba de rezolvarea unor sarcini importante. Având abilități slabe de gestionare a timpului, aceștiase simt dezorganizați și împrăștiați. Lipsa lor zilnică de structură duce de obicei la mai mult stres și la o probabilitate crescută de epuizare la locul de muncă.

Organizatorul profesionist certificat Diane Quintana a împărtășit tehnici pentru gestionarea proactivă a timpulu, „Cum să coordonezi sarcinile și activitățile din timpul zilei pentru a-ți maximiza eforturile”. Quintana a încurajat oamenii să decidă ce este cel mai important pentru ei și să înceapă de acolo. „Nu uita să te concentrați asupra lucrurilor care susțin modul în care vrei să trăiești”, a spus ea.

Quintana a sfătuit oamenii să-și abordeze ziua împărțind-o în segmente și să programeze o anumită zonă de focalizare pentru fiecare segment al zilei. „Profită de punctele tale forte personale și organizează-ți mai bine ziua, astfel încât să-ți faci cea mai grea, cea mai provocatoare muncă atunci când te simți în formă”, a spus ea.

În timp ce multitasking-ul te poate face să simți că faci mai multe, Quintana nu o recomandă ca strategie de gestionare a timpului, deoarece „nu ești productiv”, „pierzând timpulu cu activități cu valoare redusă, și eșecul de a stabili priorități poate duce la obiective nerealizate”.

3. Nu ai o dietă sănătoasă

Suntem ceea ce mâncăm, după cum se spune, iar a avea o dietă echilibrată contribuie în mare măsură la alimentarea puterii creierului unei persoane. Mâncarea nesănătoasă poate avea un impact negativ asupra nivelurilor de energie și a funcției cogniive, astfel încât este mai greu să te concentrezi asupra sarcinii.

Mâncarea nesănătoasă este fără îndoială gustoasă, dar este formată în mare parte din calorii goale cărora le lipsesc nutrienții de care avem nevoie pentru a ne menține în formă bună.

Cercetătorul în neuroștiință Dr. Amy Reichelt a explicat că dietele nesănătoase nu afectează doar controlul comportamental al oamenilor, ci afectează și hipocampul, zona creierului responsabilă de memorie. Cercetările dr. Reichelt au arătat că o o astfel dacă ne alimentăm constant cu mâncare nepotrivită, aceasta provoacă neuroinflamație, care poate afecta capacitatea unei persoane de a învăța și a-și aminti lucruri.

„Aceasta înseamnă că oamenii care consumă mâncare nedorită nu au rezultate atât de bune la testele de memorie precum oamenii care consumă diete sănătoase”, a concluzionat ea. Consumul excesiv de junk food poate reduce neuroplasticitatea unei persoane, care este modul în care neuronii se conectează pentru a forma amintiri.

Dr. Reichelt a recomandat oamenilor să trateze mâncarea nesănătoasă ca pe o recompensă, mai degrabă decât să-și bazeze întregul regim în jurul acesteia.

4. Evită rezolvarea problemelor

Persoanele cu un IQ scăzut evită să rezolve problemele și tind să accepte rezultatele negative ca pe ceva ce care nu pot schimba. Un semn al unei inteligențe ridicate este aplecarea către rezolvarea problemelor, în timp ce oamenii cu un IQ scăzut lasă frica lor de eșec să îi îndepărteze de a se implica în situații complexe.

Antrenoarea de transformare a vieții și a carierei, Lisa Petsinis, a explicat că a face schimbări mici și consecvente în viața ta, te poate ajuta să construiești un sentiment mai puternic de rezistență. Ea a recomandat să recunoși emoțiile pe măsură ce apar și să nu te judeci pentru că simți într-un fel sau altul. Consolidarea granițelor și cererea de ajutor sunt ambele părți cheie ale creșterii rezistenței.

„Construirea rezilienței necesită timp, efort, încercări și erori”, a concluzionat Petsinis. „Te vei confrunta cu eșecuri și te vei întreba dacă vei reuși vreodată, iar definiția ta a succesului ar putea chiar să evolueze în timp.”

5. Curiozitate limitată

Persoanele cu un IQ scăzut tind să aibă un sentiment limitat de curiozitate. Le lipsește interesul de a se forța să învețe subiecte sau idei noi, ceea ce le poate face să se simtă blocați într-un singur loc. În schimb, oamenii care sunt foarte inteligenți sunt profund curioși în legătură cu o serie de subiecte. Ei sunt conștienți că nu știu toate răspunsurile, dar nu văd asta ca pe o trăsătură negativă, ci mai degrabă ca pe o oportunitate de a învăța.

Un studiu din revista Brain Sciences a definit curiozitatea drept „recunoașterea, urmărirea și dorința de a explora evenimente noi, incerte, complexe și ambigue”. Curiozitatea inițiază și facilitează impulsul unei persoane de a dobândi cunoștințe doar de dragul cunoașterii și nu pentru un anumit scop. Studiul a remarcat că a fi curios este legat de multe rezultate pozitive. Oamenii care caută cunoștințe au o bunăstare psihologică, cognitivă și socială mai bună.

Oamenii cu un IQ scăzut își fac griji că recunoașterea a ceva ce nu știu îi va face să pară mai puțin inteligenți, când ar transmite de fapt un mesaj că sunt dispuși să încerce și să afle răspunsurile.

6. Citesc rar

Oamenii cu un IQ scăzut nu citesc la fel de des ca oamenii cu niveluri superioare de inteligență. Actul de a citi funcționează ca exercițiul: menține creierul oamenilor activ și le întărește abilitățile de gândire critică.

Cititul deschide mințile oamenilor către noi perspective și le îmbunătățește simțurile de empatie și compasiune. Oamenii care citesc rar nu învață lucruri noi, ceea ce le afectează negativ adaptabilitatea și îi ține blocați de o viziune limitată asupra lumii.

Cu cât o persoană citește mai mult, cu atât creierul îi este mai sănătos. Un studiu de cercetare taiwanez publicat în „International Psychogeriatrics” a urmărit 1.962 de persoane în vârstă de peste 14 ani pentru a măsura declinul lor cognitiv.

Cercetătorii au remarcat că un anumit nivel de declin cognitiv face parte din procesul natural de îmbătrânire, dar lectura a servit ca o modalitate de a proteja funcția cognitivă mai târziu în viață. Riscul redus de declin cognitiv determinat de lectură a avut loc la toate nivelurile de educație, ceea ce înseamnă că nu a contat cât de înalt educat a fost cineva; citirea i-a ajutat să rămână cu minte ascuțită.

7. Folosesc în exces rețelele sociale

Persoanele cu un IQ scăzut tind să petreacă excesiv demult timp în fața ecranelor, în ciuda tuturor avertismentelor de sănătate mintală și fizică. Cu cât o persoană petrece mai mult timp pe rețelele sociale, cu atât dedică mai puțin timp altor activități. Folosirea excesivă a rețelelor sociale poate reduce concentrarea oamenilor și poate afecta serios modul în care simt despre ei înșiși.

Un studiu publicat Frontiers in Cognition a remarcat că oamenii au o capacitate limitată de atenție susținută, ceea ce înseamnă că se pot concentra doar pe sarcini specifice pentru o perioadă limitată de timp. Ubicuitatea smartphone-urilor a făcut și mai dificil pentru oameni să evite distragerile și utilizarea excesivă a smartphone-ului este conectată la un control mai slab al atenției.

Autorii studiului au explicat că „„Atenția parțială continuă” este un simptom al supraîncărcării atenției în lumea digitală”. Ei au descris atenția parțială continuă ca „starea de a-și împărți și deplasa în mod continuu atenția pe mai multe sarcini sau stimuli, fără a te cufunda complet, și doar parțial să te implici în oricare dintre ele”, ceea ce duce la „o înțelegere superficială a informațiilor și o capacitate redusă de concentrare pe orice sarcină sau informație”.

În timp ce utilizarea rețelelor sociale este o fațetă destul de inevitabilă a lumii în care trăim, limitarea timpului pe ecran poate ajuta oamenii să-și dedice mintea activităților care le sporesc inteligența.

8. Ei caută gratificare imediată

Un alt obicei zilnic al persoanelor cu IQ scăzut este căutarea gratificației imediate. Ei vor recompense fără muncă grea. Vor să vadă rezultate imediat, ceea ce înseamnă că le este greu să lucreze la proiecte care necesită timp și efort prelungit. Ei se luptă să își stabilească obiective și, chiar și atunci când își stabilesc obiective, au tendința de a se îndepărta de sarcină sau de a-și pierde rapid interesul.

Deoarece caută în mod constant o satisfacție imediată, oamenii cu un IQ scăzut aleg adesea calea ușoară, în loc să se dedice sarcinilor dificile. Nu sunt cei care ridică mâna într-o întâlnire pentru a se oferi voluntari pentru muncă suplimentară, chiar dacă aceasta este calea către promovare. S-ar putea să simtă că stau pe loc dar le lipsește conștiința de sine necesară pentru a reflecta de ce se simt așa.

9. Refuzul de a învăța noi abilități

Oamenii care au un IQ scăzut nu fac tot posibilul să învețe noi abilități. Sunt intimidați de însăși ideea de a învăța, așa că rămân exact acolo unde sunt. Preferă să se introducă și mai adânc în rutina lor obișnuită decât să scuture lucrurile și să ajungă la stele.

Desigur, există confort în familiaritate, dar dacă nu ies din zona lor de confort, oamenii cu un IQ scăzut nu își descoperă niciodată întregul potențial. Sunt adesea trecuți cu vederea atunci când vine vorba de atribuirea de noi roluri profesionale. Ei pierd oportunități pentru că nu văd nevoia să dobândească noi abilități.

Frica lor de a învăța lucruri noi îi poate trage înapoi în relațiile lor romantice, deoarece le este greu să fie suficient de auto-reflexive pentru a fi cu adevărat disponibile din punct de vedere emoțional pentru partenerii lor.

10. Nu își pun la îndoială propriile convingeri

Oamenii cu un IQ scăzut nu își pun la îndoială propriile sisteme de credințe. Acceptă lumea așa cum este, din perspectiva lor limitată. Ei nu întreabă „de ce” și nu întreabă „cum”. Nu le pasă să înțeleagă nuanța sau să încerce să înțeleagă opiniile altora. Sunt profund blocați în felul lor și nu se întreabă ce îi ține acolo.

Dacă oamenii cu un IQ scăzut ar renunța la obiceiurile zilnice chiar și pentru un scurt moment, ar putea vedea că ei se împiedică singuri să-și atingă propriile vise, potrivit yourtango.com.