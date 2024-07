Cele 12 legi universale pentru a te bucura de viața pe care o dorești

În urmă cu câțiva ani, am fost introduși în Legea atracției prin cărți precum Secretul și alte misive spirituale, dar mulți oameni le-au ignorat-o ca fiind „new age”. Mulți oameni spun „Am încercat și nu a funcționat”.

Iată acele 12 legi universale uimitoare, care ne schimbă viața:

1. Legea unității universale

Prima iluzie în care a crezut omenirea, care a stabilit cursul pentru o mare parte din durere și angoasă, a fost că suntem separați. Această mare eroare a condus omenirea departe de adevărata noastră esență spirituală și departe de sursă. Totul în acest Univers este conectat. Fiecare ființă umană, fiecare animal viu, fiecare copac, stâncă sau chiar iarba pe care mergem este conectat la sursa care alcătuiește această matrice divină pe care o numim Univers.

Prin urmare, ori de câte ori facem o alegere și acționăm sau gândim, aceasta afectează matricea la un anumit nivel.

Poate să pară a fi o mare responsabilitate. Totuși, atunci când ne trăim viața cu conștientizarea acestei interconectivități, ne oferim capacitatea de a trăi cea mai divină viață. Știind că suntem cu toții conectați, ajungem să înțelegem puterea empatiei, care are capacitatea de a schimba lumea.

Prin viața centrată pe inimă, devenim schimbarea pe care am căutat-o. Devenim calea.

2. Legea atractiei

Mulți au auzit de ea, mai ales din cartea Secretul. Însă versiunea originală a acestei idei a venit din The Science of Getting Rich, de Wallace D. Wattles, scrisă în 1910. Credința noastră este ceea ce ne stimulează de fapt intențiile.

Ceea ce gândim și simțim adânc în noi înșine se reflectă înapoi în lumea fizică. În realitate, ceea ce credem este ceea ce devenim. Crezi că ai o viață de belșug și așa va fi. Indiferent de câte ori ai spune „Am o viață din belșug”, dacă nu crezi asta în adâncul sufletului tău, ea nu se va reprezenta în realitatea ta fizică.

3. Legea vibrației

Totul în Univers vibrează la nivel sub-atomic. Totul în acest Univers poartă cu el o vibrație care este unică pentru sine și poartă o mișcare și o energie constantă cu el. La nivelul particulelor totul vibrează, prin urmare particulele cu vibrații înalte sunt atrase de alte particule cu vibrații ridicate, în timp ce particulele cu vibrații inferioare sunt atrase de particulele cu vibrații inferioare.

Prietenii tăi îți vor oferi o imagine foarte bună a frecvenței tale vibratorii. Pentru a schimba ceva în viața ta trebuie pur și simplu să-ți modifici frecvența și, făcând asta, vei atrage o nouă vibrație.

4. Legea corespondenței

Această lege este direct legată de Legea unității universale. Modelele se repetă în tot Universul, iar modelele proeminente se repetă prin modele mai mici. Cheia este să recunoaștem aceste modele în propriile noastre vieți, astfel încât să putem acționa fie pentru a continua cu modelele pozitive, fie pentru a schimba modelele care nu ne mai sunt de folos.

5. Legea acțiunii inspirate

Aceasta este o lege foarte importantă și este cea mai puțin utilizată, care împiedică frecvent manifestarea Legii atractiei. Pentru ca intențiile noastre să se manifeste, trebuie să acționăm pentru ca aceste intenții să devină realitate în lumea noastră fizică.

Acțiunile tale trebuie să se potrivească cu intențiile tale, și atunci când acțiunile și intențiile tale sunt aliniate apare posibilitatea de manifestare instantanee. Pe scurt, trebuie să acționăm pentru ca visele noastre să devină realitate; ele nu vor ajunge în mod magic la ușa noastră fără un efort din partea noastră.

Trebuie să facem primul pas și apoi Universul acționează în conformitate cu acțiunile noastre. Facem un pas, iar universul răspunde. Acesta este dansul „în doi pași” cu Universul. Stăm pe loc, și Universul stă nemișcat cu noi. Prin acțiuni inspirate ne transformăm visele în realitate.

6. Legea cauzei și efectului

Această lege este adesea denumită Legea karmei. Orice vei pune în lume se va întoarce la tine. Aceasta este o lege necesară deoarece ne permite să vedem cum acțiunile noastre îi afectează pe alții. Indiferent ce i-am face altei persoane, fie că este un gest iubitor sau unul care provoacă durere, acea acțiune se va întoarce la noi într-un fel. Această lege este direct aliniată cu Legea unității universale. Cu toții suntem conectați, prin urmare, tot ceea ce facem altor oameni, de fapt ne facem nouă înșine.

7. Legea compensării

Această lege este foarte asemănătoare prin faptul că afirmă că ceea ce ai pus în lume se va întoarce la tine. Totuși, Legea compensării merge un pas mai departe deoarece spune că orice este în inima ta, se va întoarce. Cuvintele sunt puternice, dar sentimentele și structurile noastre de credință sunt de fapt ceea ce determină capacitatea de a ne manifesta gândurile în existență.

Deoarece acest Univers este alcătuit din energie, această lege confirmă că orice este energia noastră, va fi compensată cu aceeași energie. De exemplu, dacă faci o faptă bună pentru cineva, dar o faci cu resentimente sau într-o manieră negativă, ceea ce va fi de fapt returnat are legătură resentimentele și mânia. Dacă ții dragoste în inima ta când faci aceste fapte, atunci iubirea va fi returnată.

8. Legea transmutării perpetue a energiei

Această lege ilustrează că totul în Univers este în continuă schimbare. Schimbarea este singura constantă. Partea frumoasă a acestei legi este realizarea faptului că indiferent unde te afli în viața ta, ai capacitatea de a o schimba în exact viața în care vrei să fie.

9. Legea relativității

Această lege afirmă că totul în Univers este neutru atunci când este văzut izolat și doar atunci când atribuim vreo semnificație a ceva, vedem acest lucru reflectat în realitatea noastră. Nu există într-adevăr „bun” sau „rău”, pur și simplu impresia noastră îi dă acele etichete. Universul este o pânză goală care ne proiectează gândurile și credințele înapoi. Mintea noastră este ca un proiector de film și gândurile noastre sunt ca filmul care este alimentat prin proiector. Orice credem este proiectat pe pânza goală a Universului și ne este arătat înapoi ca filmul vieții noastre.

Dacă gândurile tale sunt negative și pline de ceartă, asta va reflecta Universul pe ecranul său gol. Dacă gândurile tale sunt de dragoste, compasiune și bunătate, atunci acesta este filmul care îți va fi reflectat înapoi. Permite vieții tale să fie un film pe care ai fi mândru să-l arăți lumii. Fă-o o capodoperă!

10. Legea genului

Acest univers este compus atât din energie masculină, cât și din energie feminină, pe care chinezii o numesc yin și yang. Mulți oameni pot crede că acestea sunt forțe opuse când, în realitate, sunt forțe complementare, care nu pot exista una fără cealaltă. Când energia masculină și feminină se combină pentru a forma o unitate de energie, yoghinii o numesc cea mai înaltă formă de yoga.

Se naște o „Unire Divină” care face perechea mai mare decât suma părților. Vedem acest lucru în „cuplurile de putere”, care sunt mai puternice ca unitate decât ar fi individual. Când energiile complementare se unesc, uniunea are puterea de a schimba lumea.

11. Legea polarității

Totul în acest univers are opusul. Fericirea trebuie să aibă tristețe, caldul trebuie să aibă rece, sus trebuie să aibă jos și ziua trebuie să aibă noapte, pentru că fără fiecare nu am putea discerne diferența. Trebuie să experimentăm contrariile care ne permit să ne validăm alegerile.

Fiecare opus are valoare ca o construcție didactică care ne oferă oportunitatea de a crea viața pe care o dorim. Dacă Universul ar alege pentru noi, ne-ar eradica liberul arbitru și tocmai prin acest liber arbitru mergem într-o călătorie pentru a ne aminti că suntem cu toții conectați. Ni se oferă posibilitatea de a alege iubire sau ură pentru a realiza adevărul primei Legi Universale, Legea unității universale.

12. Legea ritmului

Totul are un ciclu și un ritm. Viața și moartea sunt pentru totdeauna legate, toamna precede iarna care se transformă în primăvară și apoi în vară. Luna crește și scade, și trecem prin diferite anotimpuri din viața noastră. S-ar putea să fim căsătoriți ani de zile și apoi să rămânem singuri. Sau să fi trăit o viață din belșug și într-o zi ne aflăm că trăim în lipsă. Acestea sunt ciclurile naturale ale Universului. Un trandafir cândva frumos se ofilește pentru a redeveni praf.

Înțelegerea și recunoașterea acestor cicluri ne permite să ne dezlipim de orice stare de viață. Mareele se ridică și apoi se retrag, și fiecare este în regulă; doar atunci când ne atașăm de o stare față de alta aducem nemulțumire în viața noastră. Yoghinul tratează fiecare etapă doar ca ce este – o etapă. Când ajungem să înțelegem că toate lucrurile se schimbă, putem ajunge într-un loc de pace atunci când se întâmplă.

Cele 12 legi universale sunt aici pentru a te ajuta să stăpânești viața, notează yourtango.com.