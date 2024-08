13 semne ale unei femei de fier: Cum arată puterea mentală din interior

Dezvoltarea acestei trăsături poate oferi beneficii semnificative femeilor.

„Femeile cu rezistență mentală sunt mai predispuse să preia roluri de conducere, să fie un exemplu pozitiv pentru alții și să-i inspire pe cei din jur să depășească obstacolele și să obțină succesul,” spune Dr. Nicole Andreoli, Ph.D., de la Pathways Psychological Services.

Potrivit parade.com, Dr. Andreoli adaugă că femeile puternice mental pot dormi mai bine, au niveluri mai scăzute de anxietate și depresie și un sentiment mai puternic de sine. Cum îți dai seama dacă tu sau o femeie din viața ta se încadrează în acest profil? Experții au împărtășit semne subtile ale femeilor puternice mental, cum să dezvolți această trăsătură și de ce vulnerabilitatea nu este un semn de slăbiciune.

Care sunt cele 4 trăsături ale rezistenței mentale?

Dr. Peter Clough și Doug Strycharczyk, co-autori ai cărții Developing Mental Toughness: Improving Performance, Wellbeing and Positive Behaviour in Others și au popularizat modelul pentru rezistență mentală. „Control, provocare, angajament și încredere,” împărtășește Dr. Andreoli. Ea oferă o scurtă prezentare:

Control: Senzația ta de autonomie și abilitatea de a controla rezultatele din viața ta. „Dacă ai un nivel ridicat de control, crezi că ai puterea de a modela circumstanțele și ești proactiv în a-ți gestiona situațiile,” spune Dr. Andreoli.

Senzația ta de autonomie și abilitatea de a controla rezultatele din viața ta. „Dacă ai un nivel ridicat de control, crezi că ai puterea de a modela circumstanțele și ești proactiv în a-ți gestiona situațiile,” spune Dr. Andreoli. Provocare: Această dimensiune măsoară cum privești obstacolele. Cei cu scoruri mari le văd și le îmbrățișează ca pe oportunități.

Această dimensiune măsoară cum privești obstacolele. Cei cu scoruri mari le văd și le îmbrățișează ca pe oportunități. Angajament: Cât de concentrat și dedicat ești în atingerea obiectivelor tale, chiar și în fața obstacolelor?

Cât de concentrat și dedicat ești în atingerea obiectivelor tale, chiar și în fața obstacolelor? Încredere: Încrederea măsoară credința în abilitățile tale și capacitatea de a avea succes.

13 semne subtile ale rezistenței mentale la femei

1. Adaptabilitate

S-ar putea să te gândești la „tărie” ca la „menținerea fermă a poziției.” Uneori, asta înseamnă să ții ferm la limitele și convingerile tale, mai ales când întâmpini adversitate. Alteori, adaptabilitatea este un semn de putere.

„Femeile puternice mental sunt flexibile și adaptabile în fața schimbării,” spune Dr. Andreoli. „Sunt dispuse să își ajusteze planurile, strategiile și obiectivele, fără a se simți copleșite sau a renunța.”

2. Capacitatea de a gestiona stresul (Buoyancy)

„Capacitatea de a pluti” este un termen psihologic care se referă la abilitatea unei persoane de a gestiona stresul și obstacolele zilnice. Nu o confunda cu „reziliența.”

„Deși acest lucru este un factor în cadrul trăsăturii psihologice a rezilienței, are o descriere mai restrânsă deoarece este o reziliență pe termen scurt, spre deosebire de o reziliență pe termen lung,” spune Dr. Erisa M. Preston, Psy.D., psiholog clinician licențiat și director regional de psihoterapie la Mindpath Health. „Femeile cu o capacitate ridicată de a pluti pot face față stresorilor obișnuiți fără a-i lăsa să se acumuleze, ceea ce este important pentru gestionarea generală a stresului și un factor necesar de rezistență mentală.”

Aceste femei par „de neclintit” și „nereactive” atunci când apar provocări, precum un termen limită schimbat la locul de muncă.

3. Reziliență

Reziliența este un termen folosit frecvent, dar ce înseamnă cu adevărat?

„Reziliența este un termen psihologic, definit de Asociația Americană de Psihologie, pentru a descrie 'procesul de adaptare bine în fața adversității, traumei, tragediei, amenințărilor sau chiar a unor surse semnificative de stres,'” explică Dr. Preston. „Reziliența este despre capacitatea unei persoane de a face față pe termen lung.”

Cum arată acest lucru în afara cabinetului de terapie sau a unui laborator de cercetare?

„Femeile cu o reziliență ridicată sunt capabile să facă față unor stresori extraordinari și să găsească modalități de a se adapta la noile lor circumstanțe de viață, ceea ce este un element necesar de rezistență mentală,” spune Dr. Preston. „Acest lucru poate fi văzut la femeile care găsesc modalități de a-și gestiona viața lor și a familiei lor atunci când au loc schimbări semnificative în jurul lor.”

De exemplu, o femeie care onorează pierderea unui soț în timp ce continuă să meargă mai departe.

4. Responsabilitate

Rezistența mentală nu înseamnă perfecțiune. Femeile puternice mental pot admite când greșesc.

„Femeile care sunt puternice mental își asumă responsabilitatea pentru acțiunile lor,” spune Dr. Emily Guarnotta, Psy.D., psiholog și co-fondator al Phoenix Health, o practică online de sănătate mentală maternă. „Dacă fac o greșeală, o recunosc și încearcă să repare relația.”

5. Capacitatea de a amâna gratificarea

Într-o eră în care poți da un swipe și un tap pentru a-ți găsi următoarea masă, un drum acasă și chiar o întâlnire, poate fi dificil să vezi valoarea în amânarea gratificării. Cu toate acestea, femeile puternice mental găsesc o modalitate, mai ales atunci când se confruntă cu noi oportunități și cereri.

„Femeile puternice mental sunt capabile să spună nu lucrurilor care nu sunt bune pentru ele sau care le-ar putea îndepărta de valorile și obiectivele lor,” spune Dr. Guarnotta. „Recunosc când au un impuls și analizează avantajele și dezavantajele înainte de a decide cum să acționeze.”

6. Asertivitate

Dr. Pausic spune că femeile puternice mental luptă pentru ele însele și pentru ceilalți.

„Într-o lume în care toți preferă să vorbească și nu să asculte, poate fi dificil să te simți auzit,” spune Dr. Pausic. „Poate însemna să îți exprimi opiniile și perspectivele și să te simți sigur în poziția ta.”

7. Autodisciplină

Femeile puternice mental nu au nevoie de un impuls constant extern pentru a rămâne pe drumul cel bun.

„Femeile cu rezistență mentală sunt capabile să-și controleze impulsurile, să rămână motivate și să mențină o abordare disciplinată în atingerea obiectivelor lor,” spune Dr. Andreoli. „Își stabilesc obiective clare, își stabilesc rutine și își respectă angajamentele.”

8. Învățare pe tot parcursul vieții

„Femeile puternice mental au dorința de a fi deschise la lucruri noi,” spune Dr. Pausic. „Curiozitatea și învățarea permit creșterea continuă.”

9. Cer ajutor

Uneori, puterea înseamnă să ceri ajutor.

„Este greșit să presupui că persoanele care sunt puternice mental pot face totul de unele singure,” spune Dr. Guarnotta. „Femeile cu rezistență mentală înțeleg că a cere ajutor este un semn de putere, nu de slăbiciune.”

10. Gestionarea emoțiilor

Femeile puternice mental nu evită emoțiile, inclusiv tristețea și frica.

„Cu toții experimentăm sentimente negative din când în când,” spune Dr. Guarnotta. „Femeile care sunt puternice mental se bazează pe strategii de coping bazate atât pe emoții, cât și pe probleme.”

Care este diferența?

„Strategiile bazate pe emoții te ajută să gestionezi răspunsul tău emoțional la stresori, cum ar fi jurnalizarea sau meditația,” explică Dr. Guarnotta. „Strategiile bazate pe probleme, pe de altă parte, implică confruntarea directă cu stresorul. Exemple includ stabilirea unor limite sau crearea unei liste de sarcini.”

11. Abilități de rezolvare a problemelor

Femeile puternice mental au abilități excelente de rezolvare a problemelor și abordează provocările cu o mentalitate orientată spre soluții.

„Femeile cu rezistență mentală sunt adeptă la rezolvarea problemelor, analizând situațiile, identificând problemele cheie și dezvoltând strategii eficiente pentru a aborda provocările,” spune Dr. Andreoli.

12. Auto-eficacitate

Dr. Preston spune că psihologul Albert Bandura a introdus conceptul de auto-eficacitate.

„Auto-eficacitatea este credința că o persoană poate controla motivația, comportamentul și efortul ei pentru a produce rezultatul dorit,” explică Dr. Preston.

De exemplu, o femeie puternică mental, conștientă de sine, poate ști că îi lipsește talentul pentru o anumită sarcină și poate decide să o delege. Nu, asta nu este un semn de slăbiciune. Iată ce urmează.

„Ea petrece mai mult timp și efort pe aceste sarcini pentru că are încrederea că acest efort va duce la rezultate pozitive,” spune Dr. Preston.

13. Eșecul este inspirațional

Femeile puternice mental pot fi realizatoare de succes, dar ele eșuează și înțeleg că este în regulă.

„Pentru multe persoane, eșecul înseamnă sfârșitul drumului, dar pentru femeile puternice mental, eșecul înseamnă că trebuie să te întorci la planșă și să te ajustezi,” spune Dr. Guarnotta. „Femeile puternice mental sunt inspirate, nu înfrânte, de eșec.”

3 pași pentru a dezvolta rezistența mentală

1. Fă un inventar personal

Acest pas are două părți. Începe din interior.

„Fă un inventar personal al lumii tale interioare – abilitățile tale înnăscute, luptele tale înnăscute, dorințele tale, interesele tale, ceea ce vrei să dedici resurselor tale și ceea ce nu vrei să faci loc,” recomandă Dr. Preston.

De acolo, poți vizualiza cum ar trebui să arate lumea ta exterioară. Această lume include cine te înconjoară cel mai des și cui îi acorzi timp, limitele și obiectivele tale pentru diferite aspecte ale vieții.

2. Reinterpretează modul în care privești reprimările și eșecurile

Al treisprezecelea semn de rezistență mentală este vital.

„Femeile care sunt puternice mental își iau în piept respingerea și eșecul,” explică Dr. Guarnotta. „Examinează-ți propriile credințe despre respingere și eșec și reconfigurează-le pentru a fi mai motivante.”

Dr. Guarnotta sugerează repetarea unor afirmații precum „Toată lumea este respinsă uneori” și „Eșecul este doar un obstacol.” Apoi?

„Se ridică din nou,” spune Dr. Guarnotta.

3. Folosește diverse strategii de coping

Nu există remedii magice pentru construirea rezistenței mentale.

„Încearcă să înveți o nouă abilitate de coping în fiecare săptămână,” recomandă Dr. Guarnotta. „De exemplu, ascultă acel videoclip de meditație pe care ai vrut să-l încerci sau alătură-te unui club de lectură pentru a întâlni persoane noi.”

Când rezistența mentală merge prea departe

„Rezistența mentală este un lucru minunat până când nu mai este,” spune Dr. Preston. „Rezistența mentală este adesea trăită ca o mentalitate de genul 'ceea ce nu te omoară te face mai puternic' sau 'pot trece prin orice.' Deși acest lucru este admirabil, există momente când persoanele cu rezistență mentală își asumă mai mult decât este rezonabil sau recomandabil, datorită acestei perspective.”

De asemenea, Dr. Guarnotta spune că rezistența mentală poate deveni dăunătoare dacă cineva o folosește pentru a-și masca emoțiile.

„O mare parte din coping implică să fii vulnerabil și să îți recunoști și să îți exprimi emoțiile,” spune ea. „Vulnerabilitatea te ajută să devii mai conștient de tine și să-ți întărești conexiunile cu ceilalți oameni.”

Dr. Preston este de acord și sfătuiește chiar și cele mai rezistente femei să-și acorde mari porții de grație și compasiune.

„O rezistență mentală bine gestionată este importantă și include exerciții de auto-compasiune, astfel încât să poți persista atunci când provocarea este dificilă,” spune ea