4 beneficii pentru sănătate ale ananasului

Ananasul poate fi un adaos tropical răcoritor și hrănitor la o dietă echilibrată.

Iată 4 beneficii pentru sănătate ale consumului de ananas.

Poți digera mai bine proteinele

Unul dintre beneficiile mai puțin cunoscute ale consumului de ananas este capacitatea sa de a ajuta la digestia proteinelor datorită unei enzime numită bromelaină. Bromelaina ajută la descompunerea proteinelor în peptide și aminoacizi mai mici, fiind mai ușor pentru organism să absoarbă acești nutrienți, în special din carne și alte proteine ​​animale. Însă are și proprietăți antiinflamatorii și anticancerigene.

Întărește sistemul imunitar

Ananasul este o sursă importantă de vitamina C, oferind 88% din doza zilnică recomandată într-o cană. Vitamina C este un antioxidant vital care joacă un rol crucial în întărirea sistemului imunitar prin protejarea celulelor împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi, ce pot slăbi apărarea organismului. Pe lângă vitamina C, ananasul este și o sursă de vitamine B, potasiu și magneziu.

Nivel sănătos al zahărului în sânge

Ananasul este o sursă excelentă de mangan, care poate susține un nivel sănătos de zahăr în sânge, în contextul unei diete echilibrate. Manganul joacă un rol în metabolismul carbohidraților și grăsimilor, ceea ce poate ajuta la menținerea nivelului stabil de zahăr în sânge.

Cu toate acestea, datorită conținutului său natural de zahăr, este important să asociezi ananasul cu o proteină sau o grăsime sănătoasă, cum ar fi iaurtul grecesc sau somonul, pentru a ajuta la stabilizarea zahărului din sânge, în special pentru cei cu diabet zaharat sau sensibilitate la insulină. Această combinație poate oferi un răspuns mai echilibrat al glicemiei, prevenind creșterea și scăderea rapidă a nivelului de glucoză.

Reduce inflamația

Ananasul este bogat în antioxidanți, precum flavonoidele, vitamina C, bromelaina și beta-carotenul, care pot ajuta la combaterea inflamației în organism. Acești antioxidanți acționează prin neutralizarea radicalilor liberi care pot provoca stres oxidativ și inflamație. Necontrolate, acestea pot duce la boli cronice, cum ar fi bolile de inimă și cancerul. Ananasul poate ajuta la reducerea riscului de a dezvolta aceste afecțiuni prin ținerea sub control a inflamației.

Date nutiționale

O porție de ananas, aproximativ o jumătate de cană, conține:

Calorii: 41

Carbohidrați: 11 g

Fibre alimentare: 1 g

Zahar total: 8 g

Zahăr adăugat: 0 g

Proteine: <1 g

Grăsime totală: 0 g

Grăsimi saturate: 0 g

Colesterol: 0 g

Sodiu: 1 mg

Vitamina C: 40 mg

Potasiu: 90 mg

Mangan: 1 mg

Ananasul este un fruct cu un conținut scăzut de calorii care oferă o varietate de nutrienți esențiali. O jumătate de cană porție conține doar 41 de calorii și 11 grame de carbohidrați. Ananasul este bogat în vitamina C, oferind aproape jumătate din doza zilnică recomandată per jumătate de cană, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru funcția imunitară și sănătatea pielii. Deoarece este și bogat în apă, este o modalitate delicioasă de hidratare.

Este ananasul sigur de consumat pentru toată lumea?

Deși ananasul este un fruct hrănitor, este posibil să nu fie alegerea potrivită pentru toată lumea. Unii oameni pot prezenta reacții alergice la ananas, care pot varia de la simptome ușoare, cum ar fi mâncărimea și umflarea gurii și gâtului, până la reacții mai severe.În plus, aciditatea ridicată a ananasului poate kirita stomacul sensibil sau agravează refluxul acid. și boala de reflux gastroesofagian (GERD).

În plus, bromelaina, o enzimă care se găsește în ananas, poate interacționa cu anumite medicamente, cum ar fi diluanții de sânge, și ar putea crește riscul de sângerare.Pentru cei cu diabet zaharat, fructele sunt un plus sănătos la dietă. Cu toate acestea, zaharurile naturale din ananas poate provoca creșteri ale zahărului din sânge, mai ales dacă nu ții cont de mărimea porțiilor și de asocierea acesteia cu o sursă de proteine, potrivit eatingwell.com.