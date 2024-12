4 indicii care îți arată o prietenie falsă

Îți iubești prietenii? Sunt untul de arahide pentru jeleu, furculița pentru lingură sau firul din ac. Dar ei simt la fel pentru tine?

Cum îți deosebești prietenii adevărați de cei care apar doar atunci când au nevoie de tine pentru ceva, dar nu sunt niciodată acolo când ai nevoie de ei?

Dacă poți răspunde DA la aceste întrebări, prietenia ta este falsă:

1. Spune un lucru și face altceva?

Dragostea este un sentiment dar și o acțiune, iar când prietenii se iubesc, ei acționează. Este mai mult decât o vorbă.

Ei fac ceea ce spun. Nu spun niciodată un lucru și fac altul.

2. Este prea ocupat pentru tine?

Un prieten nu este cineva care găsește timp pentru tine, ci își face timp pentru tine. Chiar și atunci când devine ocupat, el își va face timp pentru a-l petrece cu tine.

Nu există un prieten adevărat pe care să nu-l vezi niciodată pentru că a fost atât de ocupat.

Consilierul de cupluri Larry Michel explică echilibrul pe care îl au prietenii: „Ei acordă prioritate calității în locul cantității atunci când vine vorba de prietenii și relații. În loc să caute conexiuni superficiale, investesc timp și energie în construirea unor relații autentice. Ei prețuiesc calitatea intimității, cu profunzime și conexiune, mai presus de popularitate. Ei știu că oamenii fac doar tot ce pot cu resursele emoționale și fizice pe care le au la un moment dat. Prin urmare, rareori se grăbesc să tragă concluzii și să caută să înțeleagă".

3. Îți ascunzi sinele autentic în jurul lui?

Prietenii adevărați nu îți vor cere niciodată să fii altceva decât adevăratul tău sine. Ei te iubesc și nu vor să te controleze, așa cum sugerează un studiu de sprijin și control psihologic în cadrul prieteniilor strânse, publicat în The Personality and Individual Differences Journal.

Nici măcar nu simt că trebuie să îți permită; doar te lasă să fii tu.

4. Te împiedică să fii o persoană mai bună?

Vor fi alături de tine în cele mai rele vremuri, dar vor să te vadă învățând din asta și să crești ca persoană.

Nu le este frică să îți spună ce nu ese în regulă dar oricum te vor sprijini pe măsură ce te dezvolți, notează yourtango.com.

Antrenorul de viață Ed Latimore explică: „În viața mea, am fost prieten cu oameni care nu au vrut niciodată să contribuie cu ceva pozitiv. Am fost subiectul criticilor, fie a unei glume, fie s-au purtat cu mine lipsiți de respect. Am rămas prieten cu acești oameni din comoditate și familiaritate, dar nu este ceva pe care cineva ar trebui să-l tolereze vreodată. Mediile noastre sunt un produs al gândirii noastre, la fel de mult cum este un produs al acțiunilor noastre. Dacă vrei să fii mai bun, trebuie să elimini influențele negative, distructive din jurul tău.”