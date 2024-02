Bunica jamaicană de 103 ani împărtășește lecții despre cum să te bucuri de viață

Ea are 103 ani și trăiește singură, merge la Walmart,urmează o dietă specială pentru sănătatea ei și oferă sfaturi de viață pe TikTok, unde este cunoscută drept „bunica jamaicană”.

Care este secretul unei vieți lungi? "Dragoste. Mă iubesc cu adevărat”, spune ea într-un videoclip. „Trebuie să te gândești mai întâi la tine. Tu te ajuți mai întâi.”

Ea extinde acest sfat atunci când sună un reporter.

„Orice ar fi viața noastră, noi o creăm. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea, bună sau rea”, explică Taylor, care locuiește în Dayton, Ohio, pentru today.com.

"Totul este despre tine. Nu este vorba despre nimic acolo. Totul este modul în care percepi lucrurile.”

Femeia are o minte ascuțită. Când vine vorba de sănătatea fizică, ea poate urca scările casei ei cu două etaje și, până de curând, mergea fără premergător. Nu a avut niciodată cancer, deși are un stimulator cardiac pentru a-și regla bătăile inimii.

Nepoata ei, care a postat videoclipuri cu Taylor pe TikTok, spune că este minunat să-ți vezi bunica fericită la 103 ani.

„O mare parte din longevitatea ei provine din hiperindependența ei, din faptul că a trăit singură în toți acești ani, a mâncat cu adevărat sănătos și a rămas destul de activă… pe lângă mentalitatea ei pozitivă”, spune Taylor Bernal, 34 de ani.

Mândră de rădăcinile sale multiculturale

Taylor și cele patru surori ale ei s-au născut în Cuba, unde s-au cunoscut părinții ei. Tatăl lui Taylor era din Pakistan, iar mama ei era din Jamaica. Familia s-a mutat în Jamaica - atunci sub ocupație britanică - când ea avea 3 ani, și a fost educată pe insulă.

„Am fost crescută cu atât de multe naționalități diferite”, își amintește ea.

În 1947, Taylor s-a mutat în SUA și, în cele din urmă, s-a stabilit în Ohio.

„Trăia într-o comunitate în care nu erau mulți oameni care să semene cu ea. Cred că multe dintre acestea au afectat cu siguranță viața familiei”, spune nepoata ei.

„Ea a susținut cu adevărat drepturile lor și a dorit să le creeze o viață frumoasă.”

„M-am descurcat foarte bine, am prieteni minunați”, adaugă Taylor.

A fost căsătorită cu un jamaican timp de 20 de ani, apoi a divorțat.

A doua ei căsătorie a fost cu un american - o relație care a durat 37 de ani, până la moartea lui la vârsta de 80 de ani.

Gătește singură

Unul dintre videoclipurile TikTok o prezintă pe Taylor în bucătărie, prăjind o pătlagină caramelizată maro-aurie.

Ea crede că gătitul acasă este important pentru o sănătate bună și îi place să-și gătească propriile mese.

„Familia mea a avut întotdeauna o problemă cu stomacul și cred că asta mănâncă”, spune ea, arătând spre dieta tipică americană.

„Carne de vită și pui. Au carne de porc pentru că le plac coaste. Și eu fac – din când în când.”

Taylor mănâncă mult pește, dar puțină carne roșie. Îi plac legumele și salatele. Răsfățurile ocazionale au loc și în dieta ei: îi plac înghețata, vinul dulce și chipsurile.

Familie longevivă

Una dintre cele patru surori ale ei a trăit până la 104 de ani, o alta a ajuns la 100 de ani și o alta a murit la 93 de ani.

Singura soră care nu a ajuns la bătrânețe avea diabet și a murit la 60 de ani.

Taylor a avut odată o cunoștință care deținea un magazin de produse naturiste și „m-a învățat o mulțime de lucruri”, își amintește ea.

„Nu avea o oală în casa ei – totul era crud. Am încercat, dar nu am reușit”, spune ea.

La fiecare două zile, Taylor bea un pahar de suc verde care conține:

aloe vera proaspătă tăiată în cuburi

varză

pătrunjel

ghimbir

țelină

1 linguriță de verdeață pudră, pe care o primește la un magazin naturist

apă

îndulcitor pentru a-l face să aibă un gust mai bun

„Digestia mea este cu adevărat grozavă. Și o fac de aproximativ 30 de ani”, spune ea. De asemenea, Taylor atribuie pielea ei sănătoasă dietei sale.

Mănâncă papaya în fiecare dimineață

Mai mulți oameni trebuie să învețe despre papaya, spune Taylor. Familia ei a cultivat fructele când era copilă în Jamaica, așa că îi place să mănânce în fiecare dimineață. Dar ea constată că mulți americani nu știu despre asta.

Papaya este bogată în potasiu și conține fibre, vitaminele A, C și E, plus antioxidanți precum licopenul, conform Asociației Americane a Inimii.

„Papaia este un fruct excelent”, insistă Taylor. „Am câteva felii și jumătate de banană. Fac asta de ani de zile.”

De asemenea, îi place să bea ceai de hibiscus, o floare tropicală care este bogată în antioxidanți, are proprietăți antiinflamatorii și susține sănătatea ficatului, potrivit Clinicii Cleveland.

Merge la Walmart

Lui Taylor îi place să meargă la cumpărături. Ea spune că poate merge timp de două ore prin magazin, în timp ce alege articolele pe care le dorește.

Până anul trecut, Taylor a mers fără probleme, dar o accidentare recentă la spate o determină acum să folosească un premergător.

Cere ce are nevoie

Viața înseamnă dragoste și pace, dar trebuie să fii proactiv, spune Taylor.

Motto-ul ei este: Cere și vei primi. Unii oameni sunt reticenți să o facă, temându-se că vor deranja, dar „nu este adevărat – întreabă”, spune ea într-unul dintre videoclipurile TikTok.

După ce o cunoștință i-a oferit lui Taylor cartea clasică de auto-ajutor „The Game of Life and How To Play It”, ea a căutat să învețe mai multe despre cum să fie împlinită.

Dragostea de sine este singurul mod în care te poți simți fericit pentru că atunci când iubirea vine de la tine, o poți extinde și asupra altora, explică ea.

Bernal este mândră să-și vadă bunica fiind o sursă de inspirație pentru femeile de culoare și pentru alți oameni care au văzut-o pe TikTok.

„Ea oferă un exemplu grozav de a te iubi pe tine și de a te menține foarte sănătos, cu o mentalitate grozavă”, spune ea.



