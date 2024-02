Cercetător finlandez: 3 principii care te vor face mai fericit

„Ar fi mai corect să spunem că Finlanda este țara care are cei mai puțin nefericiți oameni din lume”, afirmă Martela pentru cnbc.com.

Acest lucru se datorează în mare parte celor trei principii, comune în societatea finlandeză, care ajută la promovarea fericirii:

1. Un puternic sentiment de comunitate și relații

2. Să faci fapte bune pentru alți oameni

3. Găsirea unui scop clar

Iată de ce sunt „esențiale” aceste lucruri și cum să le încorporați în viața de zi cu zi.

Comunitate, caritate și un scop clar

„A avea în jurul tău oameni cărora le pasă de tine și de care îți pasă, îi face pe oameni fericiți. Asta poate fi adevărat chiar și în condiții materiale îngrozitoare”, spune Martela.

Chiar și fără o locuință stabilă, oamenii își pot găsi fericirea petrecând cu prietenii, vizitând familia și conectându-se cu ceilalți prin jocuri de cărți sau alte activități distractive, arată studiile.

În privința faptelor bune pentru alți oameni, un studiu din 2023 al Universității de Stat din Ohio, realizat pe 122 de persoane cu anxietate, depresie și stres, a constatat că efectuarea de acte de bunătate față de ceilalți le-a oferit un sentiment mai mare de satisfacție și fericire în viață.

Acestea pot fi acțiuni mici, cum ar fi să-i spui cuiva că arată grozav astăzi - sau altele mai mari, cum ar fi să ajuți un coleg într-un proiect sau să cumperi un cadou atent pentru o persoană dragă.

„Când ajuți pe cineva, când ai un impact pozitiv asupra altora, propria ta fericire și sentimentul de scop cresc. În situații de criză, oportunitățile de a ne ajuta unul pe celălalt sunt de obicei numeroase, iar acest lucru ajută, de asemenea, la construirea unui sentiment de solidaritate.”, spune Martela.

” Găsirea „scopului” poate fi cea mai dificilă dintre cele trei. Dacă nu ești sigur de acesta, fă o listă cu ceea ce te face fericit în viață”, afirmă Suneel Gupta cercetător la Universitatea Harvard, în cartea sa recentă „Everyday Dharma: 8 Essential Practices For Finding Success and Joy in Everything You Do” (Drama de fiecare zi - 8 practici esențiale pentru găsirea succesului și bucuriei prin lucrurile pe care le faci zilnic)

Apoi, află ce leagă aceste lucruri împreună.

″Un simț puternic al scopului te ajută să tolerezi mai ușor condițiile proaste. De fapt, concentrarea asupra schimbării acelor condiții este o sursă evidentă de scop care ar putea anima persoana și ar putea ajuta să găsească sens în situația prezentă”, spune Martela.

Instituțiile joacă un rol important în fericirea finlandezilor

Există un alt aspect „cheie” pentru moralul general al finlandezilor, spune Martela:

„Instituții guvernamentale care funcționează bine. Precizez că guvernele nu pot face oamenii fericiți dar pot elimina multe surse de nefericire.”

Îngrijirea sănătății și educația la prețuri accesibile, de exemplu, sunt obiective aspiraționale în multe țări din întreaga lume. Pentru Finlanda, aceasta este realitatea.

„Modul în care funcționează țara ta are un impact enorm asupra fericirii tale”, spune Martela. Dacă ești înconjurat de tulburări economice, politice sau sociale, „nicio cantitate de conștientizare sau de recunoștință sau alte intervenții populare” nu va afecta în mod semnificativ fericirea ta, adaugă el.

„Aș vrea să spun că guvernele nu pot face oamenii fericiți, dar pot elimina multe surse de nefericire”, spune Martela.