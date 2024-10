Redescoperă minunea din jurul tău. Cum să trăiești fiecare zi cu o inimă de copil

Din păcate, acest sentiment de uimire dispare adesea pe măsură ce îmbătrânim. Ne obișnuim cu lumea din jurul nostru, experiențele pierzându-și noutatea și fiorul. Ingheâata încă are un gust bun, natura este magnifică, dar magia inițială se diminuează. De ce se întâmplă asta? Cum putem să recâștigăm acel sentiment copilăresc de uimire și să trăim fiecare zi cu o apreciere reînnoită?

Mintea noastră condiționantă

Vinovatul din spatele acestei erodări treptate a prezenței este propria noastră minte. Amintirile noastre, deși sunt valoroase, pot, de asemenea, să ne anuleze experiențele. Am mai văzut, am gustat, am mai simțit – și așa presupunem că știm la ce să ne așteptăm. Această familiaritate generează automulțumire, împiedicându-ne să trăim pe deplin momentul prezent.

Mintea noastră creează o barieră între noi și lume. Ne agățăm de amintirile plăcute și le alungăm pe cele neplăcute, creând o realitate distorsionată care ne împiedică să vedem cu adevărat lucrurile așa cum sunt. Devenim prinși în gândurile, grijile și judecățile noastre, ratând frumusețea și minunea care ne înconjoară.

De ce contează prezența

A trăi în momentul prezent nu este doar un concept; este esențial pentru o viață cu adevărat împlinită. Indiferent dacă crezi că aceasta este singura ta viață sau că o viață de apoi te așteaptă, importanța prezenței rămâne aceeași.

Dacă asta este tot ce există, atunci savurează fiecare clipă, trăind lumea cu ochi proaspeți. Nu ne vom uita înapoi și nu ne vom prețui realizările sau posesiunile; ne vom aminti de momentele de bucurie, conexiune și minune.

Dacă tu crezi într-o putere superioară, imaginează-ți un părinte iubitor, bucuros de fericirea copilului său. Cel mai mare dar pe care l-am putea oferi nu ar fi o viață bine trăită, plină de apreciere și bucurie? O viață în care îmbrățișăm fiecare zi cu o inimă de copil, găsindu-ne plăcere în cele mai simple lucruri, este o mărturie a frumuseții creației.

Cultivarea unei inimi de copil

Vestea bună este că putem revendica acest sentiment de uimire. Putem învăța să renunțăm la filtrele condiționării noastre și să experimentăm lumea din nou.

Iată câteva modalități de a cultiva o inimă de copil:

Conștientizare: Recunoaște că mintea te trage în mod constant departe de momentul prezent. Fii conștient de gândurile și judecățile tale fără a te lăsa dus de ele.

Privește cu ochi proaspeți: Fă un efort conștient pentru a vedea cu adevărat lumea din jurul tău. Acordă atenție detaliilor pe care este posibil să le fi trecut cu vederea înainte. Observă modelele complicate de pe o frunză, felul în care dansează lumina soarelui pe apă, expresiile de pe fețele oamenilor.

Angajează-ți simțurile: Savurează gustul mâncării, simte căldura soarelui pe piele, ascultă sunetele naturii. Cufundă-te pe deplin în experiențele tale senzoriale.

Curiozitatea: Abordează fiecare moment cu un sentiment de curiozitate deschisă, ca un copil care explorează lumea pentru prima dată. Pune întrebări, explorează noi perspective și fii deschis la surprize.

Cultivă recunoștința: Apreciază lucrurile simple din viață. Exprimă-ți recunoștința pentru frumusețea din jurul tău, pentru oamenii din viața ta și pentru experiențele pe care le trăiești.

Tehnici simple pentru prezența de zi cu zi

Integrarea practicilor în rutina zilnică te poate ajuta să rămâi prezent:

Aduceri aminte: folosește telefonul sau ceasul pentru a-ți aminti, pe parcursul zilei, să „fii prezent”. Ia o pauză, respiră și observă împrejurimile cu ochi proaspeți.

Folosește un cuvânt cheie: alege un cuvânt cheie, cum ar fi „atenție” sau „prezent”, și repetă-l -a lungul zilei. Ori de câte ori observi că mintea rătăcește, adu-o ușor înapoi, în momentul prezent cu ajutorul cuvântului cheie.

Plimbare atentă: Transformă-ți plimbările zilnice în oportunități de explorare atentă. Fii atent la ritmul pașilor tăi, la senzațiile din corpul tău și la priveliștile și sunetele din jurul tău.

O viață care merită trăită

A trăi cu o inimă de copil nu înseamnă a fi naiv sau iresponsabil; este despre abordarea vieții cu un sentiment de deschidere, curiozitate și uimire. Este vorba despre aprecierea frumuseții în lucruri obișnuite și găsirea bucuriei în momentul prezent. Indiferent dacă crezi în Dumnezeu sau nu, cultivarea unei inimi de copil este un dar pe care ți-l faci ție. Este o modalitate de a trăi o viață mai bogată, mai împlinită, plină de momente de uimire, bucurie și conexiune. Pe măsură ce îmbrățișezi acest mod de a fi, vei descoperi că fiecare zi devine o aventură, plină de posibilități nesfârșite de descoperire și încântare, notează psychologytoday.com.