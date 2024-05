Iubirea înălțătoare care este mai mult decât întâlnirea unui suflet pereche

Potrivit yourtango.com, există însă un alt tip de relație care transcende chiar și o întâlnire a sufletului pereche.

Dar să vedem ce sunt sufletele pereche. Acest lucru va ajuta la clarificarea multor mituri și concepții greșite.

Câteva întrebări frecvente despre mitul sufletului pereche:

1. Ce este, mai exact, un suflet pereche?

Un suflet pereche este cineva care vine în viața ta cu scopul „sufletesc” al creșterii și învățării reciproce. În ciuda credinței populare, un suflet pereche poate avea mai multe forme (cum ar fi un prieten, un membru al familiei sau un coleg de muncă). Aproape oricine intră în viața ta este un suflet pereche dacă dinamica relației oferă un anumit nivel de creștere și evoluție personală. Sufletele pereche nu sunt exclusiv romantice

2. Sunt toate cuplurile căsătorite suflete pereche?

Da! Acest lucru este valabil și pentru oricine este într-o relație intimă. Pentru simplul motiv că relațiile intime, sub orice formă, vor oferi cu siguranță o oportunitate continuă de creștere și învățare.

3. Există o diferență între cineva pe care pur și simplu îl iubesc, cineva cu care mă căsătoresc și „iubirea vieții mele”?

Aceste tipuri de relații implică de obicei o dinamică a sufletului pereche. Indiferent dacă iubesc pe cineva, mă căsătoresc cu cineva sau consider pe cineva „dragostea vieții mele”, cu siguranță voi crește și voi învăța din toate aceste experiențe. Lucrul care diferențiază aceste tipuri de relații este nivelul de intimitate. Fiecare relație este unică și fiecare relație este o oportunitate de creștere și învățare personală.

4. Ce nu este un suflet pereche?

Sufletele pereche NU sunt persoanele care apar în viața ta fără să aducă provocări sau probleme. Sufletele pereche tind să apară și să te provoace în toate modurile posibile pentru propria ta creștere și învățare.

Sufletele pereche NU sunt persoanele care te „completează” și te întregesc. Toată creșterea pe care o experimentezi în viață te ajută să ajungi într-un loc al evoluției pe cont propriu.

Doar odată ce înveți că ești întreg tu cu tine însuți poți atrage o altă persoană sau o altă relație care să reflecte întreaga ta frumusețe.

Sufletele pereche NU sunt exact ca tine. Ar putea exista asemănări enorme sau diferențe uriașe. Cu toate acestea, atâta timp cât sunteți aici pe această planetă, sunteți supuși propriilor voastre experiențe umane unice, care alcătuiesc propria voastră, frumoasă, autentică, expresie individuală.

Acum, după ce ați aflat ce este și ce nu este un suflet pereche, iată o altă perspectivă asupra relațiilor.

Există o potrivire armonioasă a sufletului cu vibrații ridicate care are loc odată ce apare un anumit nivel de creștere în viață. Acest nivel de creștere are următoarele elemente cheie:

Trăiești cât se poate de autentic, iar expresia și vibrația ta constantă este cea a adevăratului tău sine autentic.

Recunoști că toată lumea este o oglindă a ta și tu ești o oglindă pentru ceilalți.

Renunți la judecata asupra ta și asupra altora și practici non-judecata.

Ai învățat, ai exersat și ai exemplificat iubirea de sine.

Când operezi la aceste frecvențe vibraționale mai înalte ale existenței, Legea Atracției apare în viața ta cu o mare claritate. Atrageți ceea ce sunteți, cineva care se potrivește vibrațional cu adevăratul vostru sine autentic și care deține, de asemenea, atributele notate mai sus.

Când are loc această potrivire vibrațională a sufletului, ea transcende relația tipică cu sufletul pereche, sentimentul tipic de „dragostea vieții mele” și culminează cu ceea ce pot explica doar ca o conexiune divină, diferită de oricare alta. Nu are nume și nu are nevoie de nume. Când se întâmplă, îl știi și niciun nume sau termen nu pare să-l definească.