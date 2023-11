La tragerile de joi, 2 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 14.500 de castiguri in valoare totala de peste 859.000 de lei.

Rezultate Loto 6/49, duminică, 5 noiembrie, 2023

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker: 3, 23, 1, 24, 25 + 12

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus: 2 0 4 4 7 5

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 6,94 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,74 milioane de lei (peste 1,55 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,36 milioane de lei (peste 3,29 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de peste 594.800 de lei (peste 119.600 de euro), La Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 553.600 de lei (peste 111.400 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 84.000 de lei (peste 16.900 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 68.900 de lei (peste 13.800 de euro).