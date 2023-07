Actorii Sofia Vergara și Joe Manganiello divorțează după șapte ani de căsnicie

"Am luat decizia dificilă de a divorța. Ca doi oameni care țin foarte mult unul la celălalt, vă rugăm politicos să ne respectați intimitatea în acest moment, în timp ce parcurgem această nouă etapă a vieții noastre”, au spus actorii.

Jurata de la "America's Got Talent" și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia în ultima săptămână cu un grup de prieteni, dar starul din "Magic Mike" nu apare nicăieri în fotografiile pe care le-a postat pe Instagram.

Cuplul s-a întâlnit la White House Correspondents' Association Dinner în mai 2014. Manganiello și Vergara s-au logodit în decembrie 2014 și s-au căsătorit mai puțin de un an mai târziu, în noiembrie 2015. Înainte de a se căsători, vedeta din "Modern Family", care are un fiu adult cu fostul ei soț Joe Gonzolez, a declarat pentru Cosmo for Latinas că a avea copii "nu era o prioritate" pentru ei, dar dacă ar apărea, ar fi "foarte fericiți".

Starul din "One Tree Hill" a declarat pentru Men's Health în 2019 că îi place cât de "încrezătoare" este Vergara. "Este nevoie de o persoană foarte puternică și sigură pe ea pentru a face față tipurilor de proiecte pe care le-am făcut eu”.

Pentru viitorul său proiect Netflix "Griselda", Vergara s-a transformat în șefa drogurilor Griselda Blanco, cunoscută ca fiind o femeie de afaceri "nemiloasă și violentă", potrivit Entertainment Weekly.

Manganiello a fost văzut în New Jersey pe 2 iunie la filmările pentru viitorul film "Nonnas", alături de Susan Sarandon, Drea de Matteo și Vince Vaughn.

