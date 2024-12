Superstiții de Crăciun: Pune bani sub fața de masă și agață un măr roșu în brad, pentru a alunga ghinionul

De la obiceiuri care aduc noroc, prosperitate și sănătate până la gesturi care trebuie evitate pentru a nu atrage ghinionul, fiecare regiune a României are propriile sale credințe care învăluie această sărbătoare în mister.

Superstițiile de Crăciun îmbină simbolismul religios cu ritualurile păgâne și reprezintă o parte importantă a moștenirii noastre culturale.

1. Superstiții despre noroc și prosperitate

1. Bani sub fața de masă

Se spune că, dacă așezi o bancnotă sub fața de masă în ziua de Crăciun, vei avea un an plin de belșug și prosperitate. Această superstiție este larg răspândită în România și simbolizează stabilitatea financiară.

2. Primul colindător care intră în casă

Conform tradiției, primul colindător care îți calcă pragul de Crăciun trebuie să fie un bărbat. Se crede că, dacă primul colindător este o femeie, ghinionul va „intra” în casă. De aceea, în unele sate, bărbații sunt trimiși primii la colindat.

3. Nu mătura casa în ziua de Crăciun

O superstiție bine cunoscută este că nu trebuie să mături casa în ziua de Crăciun, deoarece „alungi norocul” din gospodărie. Dacă este absolut necesar să faci curățenie, aceasta trebuie finalizată înainte de Ajunul Crăciunului.

4. Pâinea așezată pe masă

Pe masa de Crăciun trebuie să fie așezat un colac sau o pâine întreagă. Se crede că astfel casa va avea belșug, iar familia va fi ferită de foame în anul următor.

5. Banii în buzunar la miezul nopții

La trecerea în ziua de Crăciun, este recomandat să ai bani în buzunar. Conform superstiției, acest gest atrage prosperitate și câștiguri financiare pentru anul următor.

2. Superstiții despre sănătate și protecție

1. Aprinderea unei lumânări de Crăciun

În seara de Ajun sau în ziua de Crăciun, se spune că, dacă aprinzi o lumânare și o lași să ardă până la capăt, vei fi protejat de rele tot anul. Lumânarea simbolizează lumina divină care alungă spiritele rele.

2. Consumarea usturoiului în Ajun

În unele sate din România, oamenii mănâncă usturoi în Ajunul Crăciunului pentru a alunga spiritele rele și pentru a se proteja de boli. Această superstiție provine din tradițiile păgâne și a fost păstrată de-a lungul timpului.

3. Baia rituală din Ajunul Crăciunului

Se crede că, dacă faci baie sau te speli în Ajunul Crăciunului, vei fi curat atât la trup, cât și la suflet. Această superstiție simbolizează purificarea spirituală înainte de nașterea lui Iisus Hristos.

4. Urcatul pe scaun

O tradiție mai puțin cunoscută este ca, în Ajunul Crăciunului, copiii să fie urcați pe un scaun sau pe o masă, astfel încât să „crească mari și puternici” în anul următor.

5. Împodobirea bradului cu mere

Se spune că, dacă împodobești bradul cu mere roșii, vei avea sănătate și putere tot anul. Această superstiție vine din vremurile în care pomul de Crăciun era decorat cu fructe și nuci, simbolizând belșugul.

3. Superstiții despre dragoste și familie

1. Toți membrii familiei trebuie să fie prezenți la masă

Conform superstiției, toată familia trebuie să stea împreună la masa de Crăciun. Dacă cineva lipsește, se crede că acea persoană va fi despărțită de familie în anul următor.

2. Colindătorii aduc armonie în casă

Se spune că prezența colindătorilor în casă aduce armonie și unitate în familie. Gazdele trebuie să îi primească cu inima deschisă și să le ofere fructe, nuci sau prăjituri, pentru a le atrage binecuvântarea.

3. Toți trebuie să guste din fiecare preparat de pe masă

În unele regiuni, există superstiția că toți membrii familiei trebuie să guste din fiecare fel de mâncare de pe masa de Crăciun. Astfel, fiecare persoană va avea parte de belșug și sănătate pe tot parcursul anului.

4. Nu se ridică masa până nu au terminat toți

Această superstiție spune că masa nu trebuie ridicată până când toată lumea a terminat de mâncat. Ridicarea mesei înainte ca toți să fi terminat simbolizează despărțirea familiei.

4. Superstiții despre vreme și Anul Nou

1. Vremea din ziua de Crăciun prezice vremea din anul următor

În unele zone, se spune că, dacă de Crăciun ninge, urmează un an bogat, iar dacă plouă, anul va fi secetos. Dacă cerul este senin, se crede că anul următor va fi unul liniștit și fericit.

2. Cum este Crăciunul, așa va fi tot anul

Se spune că starea de spirit pe care o ai de Crăciun va influența întreaga stare de spirit a anului următor. De aceea, se recomandă să fii vesel, generos și împăcat în ziua de Crăciun.

3. Pune-ți o dorință la miezul nopții de Crăciun

Această superstiție spune că, dacă îți pui o dorință la miezul nopții de Crăciun, aceasta se va împlini. Momentul simbolizează nașterea lui Iisus și începutul unui nou ciclu de viață.

Superstițiile de Crăciun sunt parte integrantă a tradițiilor românești. Deși unele dintre ele au rădăcini în practicile păgâne, ele s-au păstrat de-a lungul timpului și sunt transmise din generație în generație. De la obiceiul de a pune bani sub fața de masă pentru prosperitate până la primirea colindătorilor pentru armonie în familie, fiecare gest simbolic adaugă un strop de magie acestei sărbători.

Respectarea superstițiilor de Crăciun nu este obligatorie, dar ele oferă farmec și unicitate sărbătorii. Indiferent de credințele personale, sărbătoarea Crăciunului rămâne un moment de bucurie, liniște și apropiere de cei dragi.