Nu rata! Top 10 cele mai urmărite seriale din 2024

Iată o listă cu cele mai urmărite seriale în acest an și unde le poți viziona.

1. "The Last of Us" (Sezonul 2) – HBO Max

Adaptat după celebra serie de jocuri video, „The Last of Us” continuă să fie un succes uriaș în 2024. Sezonul 2 explorează noi teritorii și dezvoltă povestea emoționantă și intensă a lui Joel și Ellie într-o lume post-apocaliptică. Este disponibil exclusiv pe HBO Max.

2. "Stranger Things" (Sezonul 5) – Netflix

Cu fiecare sezon, „Stranger Things” își adâncește misterele și îmbogățește universul său supranatural. Sezonul 5 promite noi aventuri în Hawkins și dincolo de dimensiunea paralelă. Fanii pot urmări acest serial pe Netflix.

3. "Succession" (Sezonul 5) – HBO Max

Drama despre o familie de moguli media, „Succession”, continuă să fie un favorit al criticilor și al publicului. Sezonul 5 aduce mai multe intrigi și conflicte în lumea opulentă a companiei Roy. Disponibil pe HBO Max.

4. "The Witcher" (Sezonul 4) – Netflix

Bazat pe seria de cărți de fantasy, „The Witcher” revine cu noi aventuri ale lui Geralt din Rivia. Sezonul 4 explorează mai adânc mitologia și intrigile complexe ale universului său. Îl poți viziona pe Netflix.

5. "House of the Dragon" (Sezonul 3) – HBO Max

Prequelul „Game of Thrones”, „House of the Dragon”, continuă să fascineze cu povestea din spatele dinastiei Targaryen. Sezonul 3 aduce și mai multe conflicte și intrigi în lumea Westeros. Este disponibil pe HBO Max.

6. "Bridgerton" (Sezonul 4) – Netflix

„Bridgerton” se întoarce cu sezonul 4, continuând să ofere dramă, romantism și stilul extravagant al epocii Regency. Povestea și personajele sunt mai intrigante ca niciodată. Fanii pot viziona acest serial pe Netflix.

7. "Yellowjackets" (Sezonul 3) – Showtime

„Yellowjackets” este un thriller psihologic care a captat atenția pentru povestea sa captivantă despre un grup de adolescente supraviețuitorare într-o junglă sălbatică. Sezonul 3 adâncește misterele și traumele lor. Disponibil pe Showtime.

8. "The Mandalorian" (Sezonul 5) – Disney+

În universul „Star Wars”, „The Mandalorian” continuă să fie un favorit al fanilor. Sezonul 5 aduce noi aventuri pentru Mandalorian și Grogu, extinzând povestea lor intergalactică. Poate fi vizionat pe Disney+.

9. "Ted Lasso" (Sezonul 4) – Apple TV+

„Ted Lasso” aduce o nouă doză de umor și inspirație cu sezonul 4. Povestea antrenorului american de fotbal care se confruntă cu provocările din ligile englezești continuă să fie o plăcere pentru spectatori. Disponibil pe Apple TV+.

10. "Loki" (Sezonul 2) – Disney+

În „Loki” sezonul 2, personajul titular se confruntă cu noi provocări în cadrul universului Marvel, aducând și mai multe aventuri și întorsături neașteptate. Fanii pot urmări serialul pe Disney+.