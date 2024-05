Tradiții și superstiții din lume. Ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat, ceva albastru

“Something old, something new, something borrowed, something blue” este expresia care apare în peliculele de la Hollywood. Însă expresia provine dintr-o veche poezie englezează.

Acest obicei a fost împrumutat și de tinerii din România atunci când decid să meargă în fața altarului.

Ceva vechi - înseamnă purtarea rochiei de mireasă a mamei, bijuteriile pe care ea le-a purtat la propria nuntă, inelul sau voalul bunicii. Aceste obiecte, împreună cu “ceva albastru” au rolul de a feri mireasa de deochi.

Ceva nou - poate fi o pereche de pantofi, rochia de mireasă, bijuteriile sau buchetul de flori.

Ceva împrumutat - mireasa poate împrumuta de la mamă, de la soră sau de la o prietenă o gentuţă, o bijuterie sau o voaletă.

Ceva albastru - poate fi lenjeria intimă a miresei, o bijuterie cu cristale albastre sau jarteaua. Obiceiul englezesc spun că cel care o va prinde se va căsători, potrivit traditii-superstitii.ro.