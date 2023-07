Unde se află vaporul de lux al familei Ceaușescu? Românii pot să îl viziteze sau închirieze

A început sezonul vacanțelor și tot mai mulți oameni sunt în căutarea unor locuri inedite pe care să le viziteze. Potrivit spynews.ro, pentru cei care își doresc să stea departe de aglomerația de la mare și, totuși, să rămână în țară, acest loc este o alegere inedită, în cazul în care te afli în trecere. Într-o zonă mai puțin mediatizată se află vaporul de lux al familiei Ceaușescu, care îi așteaptă pe turiști.

Locul din România în care se află vaporul lui Nicolae Ceaușescu

Familia Ceaușescu a avut o avere impresionantă, împărțită în mai multe zone din țară. Puțini știu că cei doi soți care au condus România au avut un vapor de lux, care acum a rămas în portul Brăila. La ani distanță de la moartea lor, vaporul s-a transformat într-un obiectiv turistic și o mulțime de oameni îl viiztează în fiecare an.

De asemenea, turiștii pot inclusiv să trăiască experiența la maxim și să îl închirieze. Vestea proastă este că prețul nu este deloc mic, iar doritorii trebuie să scoată din buzunar aproximativ 300 euro pe oră. Până acum, vaporul a fost folosit de Marina Militară.

Vaporul lui Nicolae Ceaușescu are o istorie impresionantă. Fostul președinte al României și-a dorit să îl contruiască în anul 1979, după ce s-a întors dintr-o vizită în Egipt.

Ei bine, dorința sa a devenit realitate, la șapte ani distanță, iar vaporul a primit numele de Mircea cel Mare. Acesta are dotări de lux, trei etaje, patru dormitoare și 12 cabine.

Nava prezidențială MIRCEA CEL MARE / Nava de comandament MUREȘ

Potrivit marinarii.ro, a fost construita in 1986 la Oltenita, proiect 1122 Icepronav Galati, ca nava prezidentiala, pentru familia Ceausescu.

Numele original a fost MIRCEA CEL MARE.

Nava este de tip pasager fluvial, proiectata insa pentru zone semimaritime, pentru inaltimi ale valului de 1,2 m, avand si intarituri pentru gheata.

Se spune ca ideea construirii unei astfel de nave i-a venit lui Ceausescu in 1979, dupa ce a facut o vizita in Egipt, iar omologul sau de atunci, presedintele egiptean Anwar el Sadat, l-a plimbat pe Nil cu un vapor de lux.

Dupa intoarcerea in tara, misiunea constructiei unei astfel de nave a fost incredintata Santierului Naval Oltenita. Au fost nevoie de 7 ani, intre 1979 si 1986, de la proiectare si pana la finalizarea constructiei.

Constructiv, nava este prevazuta cu 6 punti: puntea principala, puntile superioara I si II, puntea de comanda, puntea etalon si o punte intermediara. Pe puntea superioara II se gasesc cele doua saloane oficiale, prova si pupa cu o suprafata de aproximativ 150 m² si respectiv 197 m², care

pot gazdui aproximativ 300 de persoane. Salonul pupa este cel mai mare salon fara stalpi de sustinere construit pe o nava romaneasca.

La pupa, in spatele cosurilor, este amenajat inclusiv un heliport.

La nivelul puntii principale se afla 4 apartamente si 12 cabine cu baie proprie.

Peretii sunt acoperiti de tapet fin si decorati cu tablouri oferite, la vremea respectiva, de Uniunea Artistilor Plastici.

Apartamentele sotilor Ceausescu au fost amenajate la primul etaj, iar in prezent sunt neschimbate, pastrandu-se intact atat tapetul de pe pereti – bej in cazul apartamentului lui Nicolae Ceausescu, si roz – pentru cel al Elenei Ceausescu. Mobilierul este, de asemenea, foarte bine pastrat. Ambele apartamente cuprind cate un pat, masa si fotolii, toate albe.

In plus, apartamentul Elenei Ceausescu avea si o masa de toaleta.

Baile celor doua apartamente sunt dotate inclusiv cu cate o cada, iar bateriile au o culoare aurie. Lasa impresia ca sunt din aur, insa este vorba doar despre un inox acoperit cu o vopsea speciala.

Cabinele echipajului sunt pe puntea intermediara, acolo unde geamurile termopan sunt inlocuite cu hublouri cu grosime de 1 cm, iar dotarile sunt la alte standarde.

Nicolae si Elena Ceausescu nu au mers decat o singura data in croaziera pe nava construita special pentru ei. In august 1986, pe 23 si 24 august, cuplul prezidential s-a imbarcat pentru o plimbare din Portul Braila pana la o cabana de protocol aflata la Uzlina, pe bratul Sfantu Gheorghe.

Dupa 1990, nava a ramas in administrarea Marinei Militare, fiind transformata in nava de protocol. Numele i-a fost schimbat in MURES.

Ea este acostata la Braila, fiindca aici a fost construit, in anii '80, un cheu special care sa o gazduiasca.

Cu foarte mici exceptii, tot ce se afla pe nava MURES este original. Mobilierul, tapetul, carpetele sunt cele cu care nave a fost dotata, in 1986. Doar cateva televizoare de ultima generatie si aparate de aer conditionat, plasate discret, in saloane, sunt martorii trecerii anilor.

Ultima reparatie capitala a avut loc in 2013, la Constanta, unde nava a fost andocata pentru a i se inlocui portiunile de tabla afectate de trecerea vremii. Tot atunci i s-a modernizat si partea de navigatie, primind aparatura de bord noua si performanta.

In prezent, nava MURES se afla in dotarea Fortelor Navale Romane, fiind administrata de UM 02043, Sectia 329 Logistica, cu sediul in Braila.

Misiunile navei sunt diverse, de la gazduirea punctelor de comanda in timpul unor operatiuni militare, pana la transportarea de trupe si materiale. In cazuri extreme, ar putea fi folosita pentru evacuarea de sinistrati din zone afectate de calamitati.

Nava poate fi inchiriata doar persoanelor juridice. Doar simpozioanele sau colocviile pot fi organizate la bordul navei.

Caracteristici nava:

- lungime: 95,75 m, latime: 14,20 m, pescaj maxim: 2,4 m

- deplasament: 1.500 t

- propulsia: 3 motoare, licenta ALCO, model 12R 251 FMA, a cate 2.465 CP fiecare, fabricate de UCM Resita

- viteza maxima: 30 km/h

- propulsor transversal de etrava cu o forta de impingere de 2.100 daN

- 2 diesel-generatoare

- patru ascensoare de alimente

- o barca de protocol si una de serviciu

- autonomie: 5 zile, in limita a 2.500 km

- echipaj: 19 - 2 ofiteri, 5 maistri militari, 10 subofiteri si 2 salariati civili

- poate lua la bord pana la 78 pasageri