Adevărul despre conserve. Cât de sănătoase sunt, de fapt?

Un aliment pe care medicul îl laudă este banala conservă de sardine, cu omega-3 şi calciu la un loc, şi atât de importantă pentru organism. Acest calciu are o bio-eficienta ridicata, fiind absorbit si utilizat foarte bine in organism. Iar daca alegeti conserva in sos tomat, mai "primiti" un bonus: fierul, care se absoarbe la cote mari din cauza mediului acid asigurat de rosii.

„Atunci când le-a inventat Louis Pasteur, a revoluționat lumea alimentară. Într-o conservă nu ai nevoie să pui conservanți”, spune Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic: „Conserva se fierbe”

„Conserva se fierbe. Procedeul de fierbere împiedică dezvoltarea microorganismelor. Știm de când făcea bunica zacuscă, această conservare este impropriu spus… Fierberea este mecanismul prin care se neutralizează agenții patogeni.

Nu este un lucru rău termenul de valabilitate. Avem un mediu perfect steril, prin fierbere. Poate fi păstrată la temperatura ambiantă, vorbim de conserve cu mazăre, pește, boabe, fasole”, zice medicul nutriționist.

Dacă v-ați întrebat vreodată ce să faci în cazul în care ai o conservă expirată, ei bine, o puteți mânca fără nicio emoție!

„Și dacă sunt expirate nu este problemă să fie mâncate. Este o metodă ieftină de a păstra lucrurile pe o perioadă lungă.

Există și cutii care nu respectă niște norme. Conserva era făcută din tablă, acum dacă punem și folie de plastic, nu știu să răspund. Culmea este că tabla din conservă îmbogățește preparatul în fier”, mai spune Mihaela Bilic.