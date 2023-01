Jurnalul.ro › Viaţă sănătoasă › Consumul de apă: Cum ajută, de fapt, organismul! Consumul de apă: Cum ajută, de fapt, organismul!

Consumul de apă: Cum ajută, de fapt, organismul!

Apa are un rol vital in aproape toate functiile organismului: digestie, circulatie, excretie, reglarea temperaturii. Corpul nostru contine peste 70% apa, aproximativ 45 de litri. Apa din componenta sangelui trece frecvent in tesuturile inconjuratoare.