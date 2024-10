Coacăzele negre pot îmbunătăţi starea de spirit şi alunga oboseala mentală

Cercetarea, apărută în The Journal of Agricultural Chemistry, a identificat un nou compus bioactiv, sarmentosin, drept principalul inhibitor al enzimelor MAO-B în creierul uman după consumul de produse din coacăze negre.



Enzimele MAO-B descompun substanţe chimice importante din creier, cum ar fi dopamina, ce joacă un rol esenţial asupra stării de spirit şi a performanţelor mentale, au declarat oamenii de ştiinţă de la organizaţia ştiinţifică Plant & Food Research din cadrul Callaghan Innovation din Noua Zeelandă.



Studii anterioare au sugerat că inhibarea MAO-B este legată de alte substanţe bioactive decât antocianinele din coacăzele negre. În urma acestui studiu, cercetătorii au identificat compusul sarmentosin drept principala substanţă bioactivă aflată în spatele acestei funcţii, după cum a declarat conducătorul cercetării, Dominic Lomiwes, de la Plant & Food Research.



Sarmentosin s-a dovedit un inhibitor puternic al MAO-B, reducând în mod eficient activitatea enzimei şi susţinând prezenţa dopaminei care contribuie la starea de spirit şi la performanţa cognitivă, conform rezultatelor analizelor de sânge.



"Am observat inhibarea MAO-B la fiecare participant care a consumat produse din coacăze negre care conţineau sarmentosin", a declarat Lomiwes.



Richard Newcomb, cercetător-şef la Plant & Food Research, a subliniat importanţa acestei descoperiri atât pentru mediul ştiinţific, cât şi pentru sectorul comercial.

