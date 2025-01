Capriciile relației cu propriul corp

Această preocupare excesivă pentru kilogramele nedorite nu afectează doar sănătatea fizică, ci și starea emoțională, lăsând urme adânci asupra stimei de sine. Dar cum putem să ne eliberăm de această capcană și să ne concentrăm pe o relație sănătoasă cu propriul corp? Psihoterapeuta Angela Nuțu are cuvântul: „Obsesia pentru greutatea corporală poate avea efecte devastatoare asupra sănătății. Tulburările de alimentație, cum ar fi anorexia nervoasă, bulimia sau mâncatul compulsiv, sunt adesea rezultatul acestei presiuni. Aceste afecțiuni pot deregla echilibrul emoțional, conducând astfel la depresie, anxietate etc.”

Armonie între mâncare, corp și minte

„De asemenea - a completat specialista -, dietele extreme sau regimurile nesănătoase pot afecta metabolismul și pot provoca dezechilibre hormonale, deficiențe nutriționale și alte probleme de sănătate pe termen lung. Să-ți trăiești viața gândindu-te constant la greutate și la cât mănânci este epuizant, este dureros. Gândește-te la câte experiențe mai fericite am avea în viață dacă nu ar trebui să ne gândim atât de intens la plănuirea meselor, la restricții, pofte etc., epuizându-ne astfel și făcând exerciții dintr-un poziție de permanentă anxietate”. Tot aici: „Dezvoltarea unei armonii între mâncare, corp și minte este un proces complex care nu se poate realiza peste noapte. Totuși, cred că am identificat patru elemente principale de care ar avea nevoie oamenii care vor să se vindece de această obsesie.” Care ar fi acestea?

1. Iubirea de sine

„Iubirea de sine nu presupune să crezi că ești perfect, ci să iubești fiecare parte a corpului tău. Este ca și cum ai fi un prieten și un antrenor pentru tine însuți, este nevoie să empatizezi cu tine, să fii înțelegător, răbdător, tolerant și compătimitor - în timp ce ai așteptări și ești atent la evoluția progresului.”

2. Scopul

„Găsirea sau crearea unui scop în viață declanșează o presiune pe corpurile noastre, ca factor determinant de autoevaluare. Dintr-o dată acele câteva kilograme în plus sau celulita câștigă puterea asupra stării noastre de spirit. Dacă ești un obsedat de mâncare sau greutate, poate e timpul să îți cauți adevăratul Scop.”

3. Conexiunile cu ceilalți

„Deconectarea socială este în topul cauzelor dependențelor și depresiei. Este uman să vrei să faci parte dintr-un grup și de multe ori greșim gândindu-ne că dacă am fi mai slabi sau mai arătoși am fi acceptați mai ușor. Când ne simțim vulnerabili este bine să formăm conexiuni puternice, autentice, astfel încât să ne simțim acceptați așa cum suntem - cu tot cu imperfecțiunile noastre. Nivelul de acceptare, iubire și loialitate nu are legătură cu felul în care arătăm sau cu ce mâncăm.”

4. Acceptarea „greutății tale potrivite și durabile”

„Cel mai greu este să accepți greutatea ta potrivită și durabilă, când este probabil să fie diferită față de cea a prietenilor tăi și diferită față de pozele de pe instagram pe care le vezi zi de zi. Alege un stil de viață flexibil și ușor de controlat, nu unul condus de anxietate și pedepse.

Cum arată corpul tău când faci exerciții pentru distracție, endorfine sau sănătate - și nu pentru că frica îți spune că te vei îngrășa dacă nu faci așa? Sau când mănânci pentru că ți-e foame și te oprești pentru că ești plin, nu pentru că încerci să rămâi în limite și să te uiți la gramaj? Sau când îți dorești o salată într-o zi pentru că ți-e poftă, iar a doua zi mănânci un cheeseburger pentru că ți-e poftă? Aceasta este greutatea ta sustenabilă.”

Regularitate

Concluzia: „Când îți vei schimba percepțiile despre cum ar trebui să fie corpul tău, atunci nu va mai trebui să trăiești într-o constantă anxietate și rușine (și foame). Greutatea potrivită și durabilă nu se stabilește ușor, mai ales că trebuie întreținută cu regularitate, dar merită să-ți trăiești viața după pofta inimii.”

