Dr. Cristina Goanța: Atenție la antibiotice! Nu orice otita externă se tratează la fel

Un caz recent prezentat de Dr. Cristina Goanța, medic chirurg ORL la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon" din București, atrage atenția asupra unei capcane frecvente în tratarea durerilor de urechi: administrarea de antibiotic acolo unde, de fapt, cauza este una fungică — o greșeală care nu doar că nu ajută, ci poate agrava simptomele.

Cazul: dureri „banale" de urechi, cu o complicație ascunsă

Potrivit relatării medicului, pacientul s-a prezentat cu dureri intense la ambele urechi și senzație de urechi înfundate, simptome apărute la o zi după ce lucrase în grădină și făcuse un duș afară — un context aparent banal. La recomandarea farmacistei, pacientul începuse deja un tratament cu picături auriculare cu antibiotic, însă după câteva zile durerea se intensificase, în loc să scadă.

La examinarea microscopică, Dr. Goanța a observat conducte auditive puternic inflamate, îngustate și pline de secreții — un aspect care a ridicat imediat suspiciunea unei infecții fungice, nu bacteriene. Primul pas a fost aspirarea completă a secrețiilor sub microscop și recoltarea lor pentru examen de laborator. Până la sosirea rezultatului, medicul a ales un tratament local simplu: Betadină, pentru efectul antiseptic rapid, și alcool boricat, care modifică pH-ul conductului auditiv, creând un mediu nefavorabil dezvoltării atât bacteriilor, cât și fungilor. După o săptămână, durerea dispăruse aproape complet, iar cultura de laborator a confirmat suspiciunea inițială: o infecție fungică a conductului auditiv extern, cunoscută medical drept otomicoză.

De ce a agravat antibioticul situația

Particularitatea acestui caz — și motivul pentru care merită povestit — este că tratamentul inițial cu antibiotic, deși frecvent recomandat de farmaciști pentru dureri de urechi, a favorizat de fapt dezvoltarea ciupercii. Antibioticele nu au niciun efect asupra fungilor, iar prin modificarea florei bacteriene locale (care, în mod normal, concurează cu fungii pentru resurse) pot chiar favoriza înmulțirea acestora. Practic, eliminând bacteriile „competitoare", antibioticul a lăsat câmp liber ciupercii să se dezvolte necontrolat.

Fenomenul nu este izolat: potrivit datelor de specialitate, aproape 60% dintre pacienții diagnosticați ulterior cu otomicoză folosiseră deja picături cu antibiotic înainte de a ajunge la un consult ORL corect, tocmai pentru că simptomele inițiale ale unei infecții fungice pot fi ușor confundate cu cele ale unei otite bacteriene banale.

Ce este, de fapt, otomicoza

Otomicoza este o infecție fungică a conductului auditiv extern, cauzată cel mai frecvent de ciuperci din genurile Aspergillus sau Candida — microorganisme prezente în mod normal în mediu (sol, apă, vegetație), care găsesc însă condiții ideale de dezvoltare atunci când conductul auditiv rămâne umed și cald o perioadă prelungită. Contactul cu apa (înot, duș, activități în aer liber urmate de transpirație și umiditate) este unul dintre principalii factori favorizanți, alături de diabet, un sistem imunitar slăbit sau utilizarea prelungită a căștilor și a protezelor auditive.

Simptomele otomicozei — mâncărime intensă, senzație de ureche înfundată, secreții caracteristice și, esențial, rezistența la tratamentele antibacteriene — se pot suprapune parțial cu cele ale unei otite bacteriene, motiv pentru care diferențierea corectă necesită, de multe ori, examinare microscopică și recoltare de secreții pentru cultură, exact procedura aplicată în cazul descris de Dr. Goanța.

De ce contează diagnosticul corect, nu doar tratamentul „mai puternic"

Otomicoza este, de altfel, mai dificil de tratat decât o infecție bacteriană obișnuită: fungii formează biofilme rezistente pe suprafața conductului auditiv, tratamentul trebuie continuat o perioadă mai lungă (de regulă minimum 14 zile), iar recidivele sunt frecvente dacă terapia este întreruptă prea devreme sau dacă ureche rămâne expusă constant la umezeală. Netratată corect, o infecție a urechii externe poate evolua, în cazuri severe, spre complicații care afectează timpanul.

Concluzia cazului, formulată chiar de Dr. Goanța, rămâne valabilă dincolo de acest episod particular: diferența dintre un pacient care continuă să se agraveze și unul care se vindecă este dată de un diagnostic corect, nu neapărat de un antibiotic mai puternic.



Acest articol are scop informativ și prezintă un caz clinic real, distribuit public de medicul curant. Nu înlocuiește un consult medical de specialitate — orice durere persistentă de urechi sau simptom care nu se ameliorează după tratamentul recomandat de farmacist necesită evaluare de către un medic ORL, inclusiv examinare microscopică, atunci când este cazul.