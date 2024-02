Câtă apă trebuie să bei pe zi. Sfaturi de la Dr. Vlad Ciurea

Puțini oameni beau zilnic cantitatea necesară de apă curată. Cu toate acestea, până la 50-60% din corpul unui adult este format din apă

Pentru a funcționa normal, organismul uman are nevoie sa fie hidratat corespunzător. Potrivit medicilor, în lipsa apei, organele nu funcționează adecvat, şi, in cele din urma, se ajunge la deshidratare. În plus, unele afecțiuni pot fi complicate sau declanșate de deficitul de apă resimțit.

În acest context, prof. dr. Vlad Ciurea a explicat care este cantitatea de apă pe care trebuie să o consumăm zilnic pentru a ne menține sănătate la cote optime.

”La apă, trebuie băută apă continuu, cel puțin 2 litri de apă pe zi, poate și mai mult.

Cu cât devenim mai în vârstă, din nefericire, cu atât pH-ul nostru se schimbă dintr-un pH alcalin, de la copilul ăla minunat care aleargă care este frumos, cu vârsta, cu supărările, cu tracasările, se transformă dintr-un organism alcalin într-unul acid. Iar dacă ai intrat în regim acid, atunci apar toate bolile.

Și bolile neurodegenerative, despre care am auzit cu toții și care numai la pronunție au niște nume groaznice, și neoplaziile, care în limba română înseamnă cancerele. Astfel deschidem ușa bolii. Structurile alcaline, în general, închid sau favorizează închiderea acestor. Ne protejează”, a explicat prof. dr. Vlad Ciurea în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

Dr. Vlad Ciurea : "În aciditate se dezvoltă acele boli groaznice"

Potrivit medicului Vlad Ciurea, consumul apei alcaline aduce cu sine o serie de beneficii pentru diferite funcții ale organismului.

"Eu pledez pentru apa cât mai alcalină. Cu cât înaintăm în vârstă, devenim tot mai acizi. Viața, supărările, necazurile, pierderile în familie, mâncarea, toate duc la asta.

În aciditate se dezvoltă acele boli groaznice. Medical le spunem neoplazii, iar în aciditate se dezvoltă toate bolile grave ale creierului, cărora noi le spunem neurodegenerative. Adică nu mai funcționează normal. Parkinson, Alzheimer, toate acestea favorizează accidentele vascular cerebrale. De aceea trebuie să bei apă cât mai alcalină. Eu beau o apă alcalină”, a mai spus Vlad Ciurea în podcastul lui Cătălin Măruță, potrivit Dcnews.ro