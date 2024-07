6 obiceiuri de evitat pentru a pierde în greutate

Studiile arată că marea majoritate a persoanelor care slăbesc nu sunt de obicei capabile să o mențină mai mult de un an. De fapt, mulți ajung să pună la loc kilogramele pentru că există anumite obiceiuri care îți pot sabota succesul.

Greutatea nu îți determină sănătatea, așa că dacă ți se pare că pierderea în greutate este frustrantă și inutilă, așa că renunți la ea și să te concentrezi pe alte aspecte ale stării de bine.

Dacă ești însă hotărât să-ți atingi obiectivul, ar trebui să ai o altă abordare, cum ar fi găsirea unui moment optim al zilei pentru a face mișcare.

De asemenea, ar trebui să iei în considerare câteva capcane pe care le poți evita pentru a-ți îmbunătăți șansele de succes.

Iată ce să NU faci:

1. Ai o atitudine pe termen scurt

Dacă abordezi pierderea în greutate cu o atitudine pe termen scurt, s-ar putea să nu ajungi nicăieri decât în ​​stilul yo-yo.

Fără o abordare pe termen lung a pierderii în greutate, s-ar putea să slăbești 10 sau mai multe kilograme în două săptămâni și apoi să suferi o revenire când descoperi că regimul nu a funcționat.

Acest lucru esteobișnuit atunci când oamenii se angajează pe diete stricte, cum ar fi keto sau paleo, sau diete fad care promit o pierdere rapidă în greutate. În realitate, pentru majoritatea oamenilor, o dietă bine echilibrată, care include toate grupele de alimente și chiar unele delicii, funcționează cel mai bine pe termen lung.

O parte a pierderii în greutate durabile și reușite -- pierderea în greutate și menținerea ei definitivă -- este înțelegerea faptului că dietele la modă, exercițiile excesive și „detoxifierile” nu funcționează. Ele durează doar cât durează voința ta și nu mai mult de două săptămâni până la câteva luni.

Nu există remedii rapide, miraculoase sau pastile magice atunci când vine vorba de pierderea în greutate, în pofida a ceea ce industria wellness te-ar putea face să crezi: pierderea în greutate necesită dedicare pentru un plan care susține obiceiurile sănătoase pe termen lung.

Recomandarea generală pentru pierderea în greutate implică reducerea a 1-2 kilograme pe săptămână, deși pierderea inițială în greutate ar putea să o depășească pe cea pentru persoanele care sunt foarte supraponderale, și apoi să încetinească până la 1-2 kilograme pe săptămână. Studiile au arătat că aceasta este o modalitate eficientă de a reduce din greutate fără a pierde prea multă apă sau țesut slab - și pentru a evita o revenire.

2. Practici o mentalitate de totul sau nimic

Mulți oameni cu o atitudine pe termen scurt, se luptă și cu o mentalitate de totul sau nimic. Aceasta te poate menține într-un ciclu perpetuu de pierdere-câștig-pierdere, ca să nu mai vorbim de rușine și vinovăție legate de alimente.

Acest concept de „totul sau nimic” se aplică și fitness-ului: dacă ai făcut cele mai eficiente antrenamente pentru a fi în formă în cel mai scurt timp, dar nu te simți mai în formă sau mai puternic, s-ar putea să faci prea mult. Reducerea ar putea fi -- contraintuitiv -- răspunsul.

3. Suferi de un sistem de suport slab

Prietenii care te susțin, membrii familiei și alte persoane semnificative din viața ta sunt esențiale pentru pierderea în greutate cu succes.

Nu este distractiv să fii ridiculizat sau batjocorit, mai ales pentru lucrurile de care îți pasă (cum ar fi sănătatea ta!), așa că poate fi foarte ușor să cazi într-o capcană de a mânca și a bea de dragul vieții tale sociale. Acesta este motivul pentru care un sistem de sprijin solid este cheia pentru pierderea în greutate pe termen lung. Fără el, călătoria se poate simți singură și intimidantă.

Dacă în prezent simți că îțo lipsește un sistem de asistență, încearcă să ai conversații deschise cu prietenii, familia și partenerul tău despre asta. Poți spune clar că nu trebuie să-și schimbe obiceiurile alimentare dacă nu vor, dar sănătatea înseamnă foarte mult pentru tine și ai aprecia dacă nu și-ar bate joc.

Dacă nu funcționează, apelează la comunitățile online care promovează atât sănătate. Atunci când te concentrezi pe rezultatele asupra sănătății, vei ajunge cu ușurință la greutatea dorită.

4. Presupi că exercițiile fizice sunt suficiente

Exercițiile fizice sunt importante pentru un stil de viață general sănătos, dar este greu să slăbești doar din exerciții fizice.

Exercițiile fizice ar trebui să facă parte din abordarea generală a pierderii în greutate deoarece s-a dovedit că ajută la pierderea în greutate (să nu mai vorbim de lista lungă de alte beneficii pentru sănătate), dar este dificil să slăbești doar din exerciții fizice. Mulți oameni supraestimează numărul de calorii pe care le pot arde de la antrenamente; de obicei, este mult mai puțin decât crezi și mult mai puțin decât caloriile pe care corpul tău le arde în repaus în timpul zilei, doar menținându-ți organismul.

De exemplu, un bărbat de 154 de kilograme va arde mai puțin de 450 de calorii în timpul unui antrenament intens, de o oră, de ridicare a greutăților. Poți anula cu ușurință acest efort dacă nu acorzi nicio atenție dietei. Numărul exact de calorii pe care le arzi în timpul exercițiilor fizice depinde de mulți factori, inclusiv greutatea curentă, intensitatea activității, durata antrenamentului, vârsta și compoziția corpului.

În plus, concentrarea doar pe exerciții fizice poate duce la un ciclu distructiv de exerciții suplimentare pentru a arde caloriile pe care simți că nu ar fi trebuit să le consumi. O astfel de abordare poate duce la o relație tensionată cu alimentele și exercițiile fizice, precum și la pierderea în greutate.

Unii oameni, cum ar fi cei care au petrecut ani de zile sporindu-și masa musculară, pot mânca multe alimente bogate în calorii și nu se îngrașă deoarece mușchii ard mai multe calorii în repaus. Chiar dacă poți să mănânci ce vrei și să slăbești sau să-ți menții greutatea, asta nu înseamnă că este sănătos pentru tine.

O dietă bogată în fructe, legume, grăsimi sănătoase, proteine ​​slabe și unele cereale integrale îți va servi cel mai bine la pierderea durabilă în greutate și la sănătate. Combinat cu o rutină de exerciții consecventă, vei experimenta pierderea susținută în greutate și menținerea acesteia odată ce atingi greutatea dorită.

5. Îți lipsește somnul, ai stres mare și muncești prea mult

Pierderea în greutate va fi mult mai grea dacă ești stresat cronic, lipsitde somn sau suprasolicitat.

Te trezești motivat și gata să profiti de ziua c are urmează. Ai planuri pentru o alergare la intervale după muncă, iar cina ta sănătoasă, pregătită, te așteaptă în frigider.

La câteva ore din zi, lipsa ta de somn te ajunge din urmă. Întinzi mâna pentru cafeaua de după-amiază.

Până se termină munca ești prea obosit ca să mergi la acea alergare. Te hotarasti sa sari peste ea.

Ești obosit și poate puțin stresat sau capricios, așa că renunți la cina sănătoasă și dorești mâncare confortabilă.

Acest lucru este OK dacă se întâmplă ocazional (toată lumea merită o seară leneșă din când în când), dar pierderea în greutate va părea imposibilă dacă acest lucru se întâmplă tot timpul.

Adevărul este că alimentația și exercițiile fizice sunt doar două componente ale unei vieți sănătoase care pot duce la pierderea în greutate. Deși este important, un accent prea puternic pe nutriție și exerciții fizice te poate determina să treci cu vederea alți factori la fel de importanți: somnul și gestionarea stresului.

6. Depinzi prea mult de suplimente

Acel supliment pentru arzătorul de grăsimi din dulapul tău cu medicamente nu va face treaba pentru tine. În timp ce anumite suplimente te pot ajuta să-ți atingi obiectivele de pierdere în greutate, trebuie să lucrezi pentru ca suplimentele să funcționeze.

De exemplu, încorporarea unui shake proteic zilnic dimineața te poate ajuta să te simțiți mai sătul pe tot parcursul zilei, ceea ce te poate ajuta să ții pofta de mâncare la distanță. Aportul crescut de proteine ​​te poate ajuta, de asemenea, să facimușchi, ceea ce ajută la recompunerea corpului.

Anumite suplimente de slăbit au unele dovezi care le susțin dar niciun supliment nu este suficient. Mănâncă mai puține calorii decât arzi, notează cnet.com.