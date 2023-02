7 sfaturi pentru îngrijirea tenului cu tendință acneică

Dacă te confrunți cu un ten cu tendință acneică, atunci iată 7 sfaturi și metode practice prin care poți ameliora atât aspectul acestora, alături de o catifelare incredibilă a pielii tale în orice moment!

Folosește exfolianți cu acțiune califelată

Deoarece te confrunți cu un ten acneic, nu trebuie să aduci un surplus de presiune pe acesta cu exfolianți cu acțiune puternică deoarece îți pot irita pielea. Pentru exfolierea tenului cu tendință acneică folosește produse de îngrijire ușoare, care să nu conțină alcool sau alte ingrediente puternice. Adaugă un astfel de cosmetic în rutina ta și bucură-te de diferență în doar câteva zile!

Hidratează-ți tenul în fiecare zi

Persoanele cu tenul acneic au tendința de a se orienta doar către produsele ce estompează punctele negre, punctele albe și celelalte impurități, uitând să că tenul are nevoie de hidratare, indiferent de particularitățile acestuia. Cosmeticele hidratante vor hrăni pielea, însă asigură-te că folosești înainte o apă micelară sau un produs de curățare.

Nu uita de protecția solară!

Protecția solară nu ar trebui să lipsească din rutina nimănui, fie vară sau iarnă, însă tenul acneic are cu siguranță nevoie de un astfel de produs! Aplică o cremă cu factor de protecție de cel puțin 30 SPF deoarece razele solare agravează aspectul porilor dilatați.

Aplică o mască pentru hidratare, curățare și răsfăț

Cel puțin o dată pe săptămână adăugă în rutina ta o mască potrivită pentru tenul acneic, cu ingrediente active, precum cărbunele, sulful, zincul, argila etc. Masca nu doar că va ameliora iritația provocată de coșuri și aspectul pielii, ci îți va oferi câteva clipe de confort și răsfăț. Cu atât mai mult, dacă pregătești un „girls night” pune această activitate pe lista de to do!

Nu pune mâna pe față

Toată lumea știe cât de tentant este să spargi coșul de pe obraz sau punctul negru care te deranjează de fiecare dată când atingi cu degetul zona respectivă. Cu toate acestea, pentru tenul acneic se recomandă să atingi fața cât mai puțin posibil și, mai mult, să nu își spargi sau rupi coșurile, punctele negre sau cojile de la nivelul feței, gâtului sau decolteului.

Nu scoate din alimentație antioxidanții

Antioxidanții sunt incredibili pentru tenul fără impurități, luminos și catifelat! Consumă, pe cât posibil, alimente ce conțin antioxidanți precum fructele de pădure, ceai verde, ciocolata neagră, suc de soc, merișoarele sau coriandrul. În același chip, poți lua suplimente alimentare ce conțin antioxidanți.

Schimbă stilul alimentar

Preferi mâncarea de la fast-food, consumi zahăr frecvent sau alimente gata preparate? Atunci este timpul să schimbi stilul alimentar cu unul sănătos, pe bază de mâncăruri bogate în fructe, legume, carne și lactate. Din regimul tău nu ar trebui să lipsească legumele verzi, avocado, macroul, somonul, semințele, carnea de pui, ouăle sau brânzeturile.

Produsele pentru ameliorarea și chiar îndepărtarea imperfecțiunilor tenului acneic te vor ajuta să ai întotdeauna grijă de tine, să te simți incredibil în orice moment și, bineînțeles, să te bucuri de o piele catifelată și hidratată! Ține totodată cont de sfaturile oferite și creează rutina beauty și perfectă pentru tine!