Sfaturi de sănătate. Adevărul din spatele proverbului „Un măr pe zi ține doctorul departe”

Deși nu există o soluție magică pentru a ne menține sănătoși, doctorii cred că proverbul nu este departe de adevăr, potrivit The Guardian.

Dr. Emily Leeming, dietetician la King’s College London și autoare a cărții Genius Gut: The Life-Changing Science of Eating for Your Second Brain, susține că acest vechi proverb este destul de realist.

Beneficiile merelor asupra sănătății

Imunitate

„Merele sunt o sursă bogată de fitonutrienți, cum ar fi vitamina C și antioxidanții, esențiali pentru sistemul tău imunitar”, explică Dr. Leeming.

Vitamina C ajută corpul să producă anticorpi și susține celulele imunitare în combaterea infecțiilor. În același timp, antioxidanții reduc inflamația excesivă, accelerând procesul de recuperare după o boală.

Digestie

Un alt motiv pentru care merele sunt benefice este legătura lor cu sănătatea intestinelor, un aspect esențial pentru imunitate, având în vedere că 70% dintre celulele imunitare se află în intestin.

Potrivit Dr. Leeming, merele sprijină microbiomul intestinal prin două mecanisme:

Microbi în fruct: Un singur măr conține aproximativ 100 de milioane de microbi, care contribuie la diversitatea microbiomului intestinal. Acești microbi ajută la descompunerea alimentelor și la absorbția fitonutrienților.

Fibre pentru bacterii bune: Un măr mediu oferă în jur de 4g de fibre, care reprezintă o sursă de energie pentru bacteriile bune din intestin. Acestea reglează răspunsul imunitar, sprijinind sănătatea generală.

În căutarea echilibrului

Dr. Leeming subliniază totuși că niciun aliment nu poate garanta prevenirea îmbolnăvirii. „O dietă variată, bogată în fructe și legume de diferite tipuri, oferă fibre, nutrienți, polifenoli și antioxidanți esențiali pentru sănătate”, spune ea.

Consumul regulat de cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe – toate bogate în fibre – ajută la atingerea pragului de 30g de fibre pe zi, recomandat pentru o sănătate optimă.

Când apar rezultatele unei alimentații sănătoase

Veștile bune sunt că efectele pozitive ale unei alimentații îmbunătățite asupra microbiomului intestinal se pot observa în doar trei zile, potrivit Dr. Leeming.

„Dacă ai grijă de sănătatea intestinului tău, este posibil ca și sistemul imunitar să fie susținut rapid”, afirmă ea.