Alimentație și remedii naturiste pentru prevenirea căderii părului

Pe lângă tratamentele recomandate de medicii dermatologi, există o serie de remedii naturale care pot ajuta la stoparea căderii părului, mai ales dacă problema nu este într-un stadiu avansat.

Cauzele căderii părului

Printre cauzele cele mai comune sunt ereditatea, utilizarea unor produse cosmetice neadecvate, afecțiuni dermatologice sau efectele secundare ale unor medicamente. Atunci când simptomele se mențin sau se agravează, specialiștii recomandă consultul medical pentru diagnostic și tratament de specialitate.

Remedii naturale

Ceai verde

Ceaiul verde, mai ales în combinație cu extracte din frunze de kurmal și fracte de sophora, poate îmbunătăți densitatea și grosimea firelor de păr.

Ulei din semințe de dovleac

Bogată în nutrienți, acesta poate stimula creșterea părului și reduce pierderea firelor, arată cercetările.

Suc de ceapă

Substanțele fitochimice din sucul de ceapă stimulează regenerarea părului și pot fi mai eficiente decât unele tratamente convenționale.

Ginseng

Acest supliment natural previne moartea celulară la nivelul scalpului, susținând faza de creștere activă a părului și prelungind durata acesteia.

Ulei de cocos

Datorită conținutului ridicat de vitamina B7 (biotină), uleiul de cocos hrănește scalpul și poate stimula regenerarea părului. Citește pe Antena3.ro Românii care au construit un spital în Germania nu și-au primit salariile nici după 2 ani. Florin a ajuns să doarmă în stradă

Ulei de lămâie

Acidul sinapic prezent în uleiul de lămâie ajută la menținerea unui scalp sănătos și susține creșterea părului.

Importanța alimentației

Pe lângă produsele aplicate local, alimentația are un rol esențial. Creșterea aportului de fier, sub supravegherea medicului, poate îmbunătăți rezistența părului.

De asemenea, consumul adecvat de proteine este esențial deoarece firul de păr este format în mare parte din cheratină, o proteină esențială pentru structura sa, potrivit medicool.ro.