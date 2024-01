Alimente benefice pentru memorie și concentrare

Alimentele pentru creier au concentrații ridicate de: minerale, vitamine, antioxidanți și grăsimi sănătoase. Acestea asigură energie și contribuie la protejarea celulelor creierului. Astfel, ajută la prevenirea dezvoltării afecțiunilor neurologice.

Aceste alimente pot susține sănătatea mintală deoarece pot sprijini funcția intestinală și răspunsul sănătos la inflamație. Intestinul creează anumiți hormoni și neurotransmițători importanți, ce pot influența abilitățile cognitive, precum: înțelegerea, procesarea noilor informații, memoria și concentrarea.

Sfeclă

Sfecla este o legumă rădăcinoasă și se regăsește printre aceste alimente pentru concentrare și memorie. Aceasta poate reduce inflamația în organism, poate proteja împotriva cancerului și poate contribui la eliminarea toxinelor din sânge.

Afine

Afinele sunt printre cele mai bogate alimente în antioxidanți, inclusiv: vitamina C, vitamina K și fibre. Datorită nivelului lor ridicat de acid galic, afinele pot fi foarte eficiente pentru a proteja creierul de degenerare, declin cognitiv și stres, potrivit Dr. Axe, citat de medicool.ro.

Supă de oase

Supa de oase poate fi folosit pentru a vindeca afecțiunile de la nivelul intestinului și creierului. Acesta poate ajuta la: întărirea sistemului imunitar, îmbunătățirea sănătății articulațiilor și ameliorarea alergiilor alimentare.

Concentrațiile crescute de colagen pot contribui la diminuarea inflamației intestinale. În același timp, aminoacizii precum prolina și glicina pot menține sănătatea sistemului imunitar și pot avea un rol în îmbunătățirea memoriei.

Broccoli

Alături de legumele înrudite, cum ar fi: conopida, kale (varza furajeră) și varza de Bruxelles, broccoli este unul dintre cele mai bune alimente pentru concentrare și memorie. Aceasta se datorează conținutului ridicat de vitamina K și colină.

În plus, broccoli reduce inflamația în organism, datorită vitaminelor C și K, din compoziție. În plus, are proprietăți antioxidante.

Țelină

Țelina oferă niveluri ridicate de antioxidanți și polizaharide, două substanțe esențiale pentru a combate inflamația în corp. Aceasta poate contribui la atenuarea simptomelor asociate inflamației, precum durerile articulare și sindromul colonului iritabil.

Semințe de dovleac

Semințele de dovleac pot avea efecte benefice asupra funcției creierului și reprezintă o sursă bogată de micronutrienți care se asociază sănătății: creierului, capacității de învățare și memoriei. Pot fi utile dacă te confrunți cu un conținut scăzut de: fier, zinc, magneziu sau cupru, conform Greatist.

Ulei de cocos

Uleiul de cocos poate contribui la suprimarea celulelor responsabile de inflamație, inclusiv a celei de la nivelul creierului. Este printre aceste alimente pentru concentrare și memorie. Mai mult, poate împiedica pierderile de memorie pe măsură ce înaintezi în vârstă și poate lupta împotriva bacteriilor dăunătoare prezente în intestin.

Galbenușuri de ou

Gălbenușurile de ou pot asigura cantități mari de colină, care ajută la dezvoltarea creierului fetal în timpul sarcinii. În plus, colina descompune betaneconul, o substanță chimică ce produce hormoni asociați sentimentelor pozitive.