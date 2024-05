Băuturile benefice pentru sănătatea creierului

Semnele inițiale ale slăbirii sănătății creierului, respectiv a memoriei, pot fi prevenit și tratate prin câteva modificări simple în alimentație.

Smoothie cu lapte și fructe de acai

Laptele conține triptofan, care ajută la eliberarea serotoninei în creier. Serotonina contribuie la vindecarea sistemului nervos și inducerea somnului. Combinația dintre lapte și fructe de acai poate ajuta la îmbunătățirea sănătății generale.

Fructele de acai oferă o sursă bună de antioxidanți care pot preveni și repara efectele dăunătoare cauzate de radicalii liberi în organism. Fructele de acai pot avea efecte de stimulare a creierului deoarece pot ajuta la creșterea fluxului de sânge către creier, conform Times of India.

Băuturi cu cacao

Cacao conține flavanoli care au un rol în îmbunătățirea sănătății generale. Băuturile care includ cacao pot aduce mai multe beneficii asupra sănătății: scăderea tensiunii arteriale, îmbunătățirea sănătății inimii, stimularea memoriei, stimularea circulației sângelui, sprijinirea procesului de vindecare și relaxarea nervilor.

Extractul de cacao poate ereduce declinul cognitiv și poate diminua riscul de a dezvolta boala Alzheimer.

Datorită concentrațiilor ridicate de antioxidanți, băuturile pe bază de cacao pot ajuta la relaxarea sistemului nervos. Consumul regulat al acestor lichide poate îmbunătăți funcția creierului, inclusiv memoria. Însă trebuie evitată adăugarea zahărului, smântânii, lapte gras.

Ceai latte de turmeric

Ceaiul latte de turmeric poate crește nivelul de atenție și poate îmbunătăți memoria, potrivit Well and Good. Are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare puternice. Curcumina poate crește nivelurile de serotonină și dopamină.

Suc de rodie

Rodia conține antioxidanți, care pot contribui la repararea daunelor celulare din creier și organism provocate de radicalii liberi. Consumul de suc de rodie poate ajuta la îmbunătățirea circulației sângelui. Are un impact pozitiv asupra aportului de oxigen din creier. Consumul de suc de rodie la mijlocul meselor poate ajuta la îmbunătățirea memoriei, notează medicool.ro.