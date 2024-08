Beneficiile apei cu bicarbonat de sodiu asupra sănătății. Atenție la riscuri

Deși aceasta poate ajuta în diverse afecțiuni, efectele bicarbonatului de sodiu asupra sănătății nu sunt suficient cercetate.

"Bicarbonatul de sodiu este un ingredient natural foarte cool, care poate face multe", spune Frances Largeman-Roth, nutriționist dietetician, pentru CNN. "Poate să neutralizeze mirosurile și să vă ajute să îndepărtați petele de pe haine".

Doar pentru că bicarbonatul de sodiu este natural nu înseamnă că este sigur. Nevoia de precauție se datorează chimiei bicarbonatului de sodiu și celei a organismului, și modului în care interacțiunea sensibilă dintre cele două este exact ceea ce ar putea ajuta sau dăuna.

Citiți și Cod galben de caniculă în Capitală și 15 județe

Bicarbonatul de sodiu este o substanță alcalină compusă din sodiu, hidrogen, carbon și oxigen, explică Grace Derocha, nutriționist dietetician și purtător de cuvânt al Academy of Nutrition and Dietetics. Principalul mod în care bicarbonatul de sodiu ar putea fi util pentru probleme, precum refluxul gastric, este prin neutralizarea acidului.

Pe scara pH a acidității și alcalinității, orice lucru cu un pH mai mic de 7 este acid, în timp ce între 7 și 8 este neutru și orice lucru între 8 și 14 este alcalin sau bazic. Intervalul normal de pH pentru corpul uman, măsurat prin sânge, este de la 7,35 la 7,45, spune aceasta, dar anumite părți ale corpului și substanțe au propriul lor pH - cum ar fi pH-ul foarte acid de 1 al stomacului.

Consumul unei cantități prea mari de bicarbonat de sodiu, care are un pH alcalin de aproximativ 8,3, poate provoca dereglări.

Efectele bicarbonatulului de sodiu asupra performanțelor fizice

Rezistența la efort este unul dintre scopurile cele mai susținute de cercetări, datând din anii 1980 - deși unele studii sunt mici sau au concluzii mixte.

În timpul exercițiilor fizice - în special cele intense, anaerobe, cum ar fi sprintul sau săritul cu coarda - metabolismul muscular produce ioni de hidrogen, a declarat Dr. Tamara Hew-Butler, fiziolog, profesor asociat de științe ale exercițiilor fizice și sportului la Wayne State University din Detroit. Descompunerea glicogenului muscular care produce energie duce, de asemenea, la producerea de lactat plus un ion de hidrogen.

Acumularea de ioni "crește aciditatea în mediul sanguin/muscular care limitează performanța exercițiului (adică "arderea" exercițiului)", a adăugat Hew-Butler. "Astfel, (beneficiul) ingerării bicarbonatului de sodiu înainte de exerciții este de a reduce aciditatea în și în jurul mușchilor de lucru, ceea ce poate îmbunătăți performanța în exercițiile de scurtă durată și intensitate ridicată".

Unele studii au arătat că ingerarea bicarbonatului de sodiu cu o oră sau două înainte de exercițiu poate îmbunătăți performanța în timpul a până la 12 minute de activități de intensitate ridicată, cum ar fi ciclismul, alergarea, canotajul, boxul și karate, potrivit unei cercetări extinse din 2021 făcută de către Societatea Internațională de Nutriție Sportivă.

Dar este posibil ca efectele asupra pH-ului să dureze până la trei ore, a spus Hew-Butler.

Participanții care au consumat bicarbonat de sodiu într-un studiu care a implicat antrenament de forță au fost capabili să facă mai multe repetări cu mai puțină oboseală musculară decât grupul placebo.

Bicarbonatul de sodiu poate reduce acidul gastric și poate ameliora refluxul gastric sau indigestia - ceea ce nu este surprinzător, deoarece ingredientul este o componentă a antiacidelor, un tratament comun pentru aceste afecțiuni, a spus Derocha.

Bicarbonatul de sodiu poate încetini progresia bolilor renale

Există unele dovezi care sugerează că bicarbonatul de sodiu poate încetini, de asemenea, progresia bolilor renale.

Dr. Paul O'Connor, profesor de fiziologie la Colegiul de Medicină din Georgia de la Universitatea Augusta din Georgia, a declarat că, în cazul persoanelor cu afecțiuni renale cronice, organele nu funcționează suficient de bine pentru a elimina suficient acid în fiecare zi, rezultând un sânge mai acid.

"Din punct de vedere clinic, ceea ce am făcut a fost să oferim suplimente de bicarbonat acestor persoane pentru a compensa practic sarcina acidă și pentru a ajuta rinichii să elimine mai puțin acid", a spus O'Connor. "A fi prea (acid) poate cauza pierderea oaselor și a mineralelor și risipa musculară și alte câteva lucruri problematice".

Un studiu efectuat pe 153 de persoane care aveau hipertensiune arterială și un risc ridicat de agravare a bolii cronice de rinichi este cea mai recentă dovadă care susține acest lucru. Consumul a două doze zilnice de bicarbonat de sodiu - sub formă de patru sau cinci tablete de 650 de miligrame - a fost asociat cu o evoluție mai lentă a bolii renale timp de 5 ani, conform studiului publicat la 5 august în The American Journal of Medicine. Acest rezultat a fost în comparație cu grupul care a primit doar îngrijire medicală standard.

Citiți și Loto: Reporturi URIAȘE la Loto 6/49, Joker și Noroc

Suplimentarea cu bicarbonat de sodiu nu a fost asociată, totuși, cu îmbunătățiri ale tensiunii arteriale sau ale riscului de boli cardiovasculare.

Aceste constatări au confirmat alte aproximativ 15 studii pe această temă. Câteva au sugerat beneficii și pentru calculii renali. Însă câteva studii clinice multisite recente au sugerat contrariul, a declarat O'Conno.

Bicarbonatul de sodiu reduce inflamația

Un studiu realizat în 2018 atât pe șobolani, cât și pe oameni a constatat că bicarbonatul de sodiu reduce inflamația, a spus Largeman-Roth, care este un factor de risc pentru diverse probleme de sănătate, inclusiv bolile de inimă, depresia, boala Alzheimer și altele. "Cu toate acestea, studiul a durat doar (două) săptămâni, deci nu putem presupune că acest tratament este sigur în timp", a spus ea.

Dar constatările sunt motivul pentru care autorii studiului au sugerat că bolile inflamatorii, cum ar fi artrita reumatoidă, ar putea beneficia de bicarbonat de sodiu, a mai precizat aceasta.

Apă cu bicarbonat de sodiu: Doza zilnică recomandată

Este bine să consulți întotdeauna medicul pentru a vă asigura că o nouă practică de sănătate deoarece organismul fiecărei persoane este diferit. Acidul gastric scăzut poate face ca unele medicamente să acționeze mai greu sau să afecteze modul în care funcționează, au spus cei doi experți citați de CNN.

Există persoane pentru care această instrucțiune este critică și suplimentarea cu bicarbonat de sodiu nu este absolut recomandată, inclusiv copiii, cei care au probleme cardiovasculare, acidoză sau alcaloză și femeile însărcinate, au spus experții.

Această precauție se datorează parțial conținutului ridicat de sodiu, deoarece 1 linguriță conține mai mult de 1.200 miligrame. Limita zilnică ideală de sodiu a Asociației Americane a Inimii este de 1.500 miligrame pe zi pentru majoritatea adulților, în special pentru cei cu hipertensiune arterială, și nu mai mult de 2.300 miligrame pe zi.

Nu există o recomandare universală de dozare, au spus experții. Dar pentru indigestie, ați putea încerca un sfert linguriță amestecată cu un pahar de apă, a spus Largeman-Roth. Unii oameni folosesc o linguriță, a spus Derocha, dar ar putea fi mai bine să ajungeți până acolo, deoarece unii suferă de diaree, gaze, greață sau vărsături dacă iau prea mult. Băutura după masă este cea mai bună, deoarece aveți nevoie de acidul gastric pentru a digera mai întâi alimentele, a adăugat ea.

Studiile de fitness au dozat de obicei între 0,2 și 0,5 grame de bicarbonat de sodiu pe kilogram de greutate corporală - ceea ce înseamnă că o persoană care cântărește aproximativ 59 de kilograme ar putea folosi aproximativ o lingură de bicarbonat de sodiu la un minim. Dar în viața reală, mulți sportivi nu pot digera atât de mult, a spus Largeman-Roth.

Riscurile asupra sănătății

În cazul bolilor de rinichi, doza de comprimate este ajustată de medici pe baza analizelor de sânge ale pacientului, a spus O'Connor.

Exagerarea sau consumul de apă cu bicarbonat de sodiu pe termen lung "poate avea rezultate dezastruoase", a spus Largeman-Roth, adăugând că oamenii au ajuns la camera de urgență pentru că și-au trimis corpul în alcaloză metabolică, ceea ce înseamnă că pH-ul corpului este mai mare de 7,45.

Alcaloza poate afecta inima, poate reduce fluxul sanguin către creier, poate provoca confuzie mentală și poate reduce fluxul de oxigen către țesuturile corporale, a adăugat ea.

De asemenea, stomacul poate începe să secrete acid în exces pentru a preveni bicarbonatul de sodiu pe care presupune că îl veți ingera, a spus O'Connor.

"Acesta este motivul pentru care persoanele cu reflux acid primesc în mod normal medicamente diferite - inhibitori ai pompei de protoni și lucruri de genul acesta", a adăugat el. "A avea un stomac acid este (de asemenea) bun pentru a împiedica bacteriile să ajungă în sistemul digestiv".

Unii oameni limitează consumul la dimineață, deoarece băutura interferează cu somnul lor, ceea ce se datorează probabil faptului că sodiul face ca inima să lucreze mai mult pentru a mișca sângele prin corp, crescând temporar tensiunea arterială, a spus Derocha. Acest efect explică de ce unele persoane care iau medicamente pentru tensiunea arterială iau aceste medicamente noaptea, ceea ce duce la mai puțină muncă pentru inima lor și, prin urmare, la un somn mai bun.

Suplimentarea cu bicarbonat de sodiu nu este singura modalitate de a atenua problemele de sănătate induse de acid. În studiul recent privind bicarbonatul de sodiu, bolile renale și hipertensiunea arterială, adăugarea mai multor produse în alimentație a fost cea mai utilă - ceea ce susține faptul că, pentru sănătatea generală, elementele de bază sunt întotdeauna cele mai importante, au declarat experții, potrivit Antena3 CNN.