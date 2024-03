Beneficiile uimitoare ale ceaiului de ace de pin asupra sănătății

Încă din vremurile coloniale, Encyclopedia of Folk Medicine descrie cum nativii americani foloseau această băutură pentru a trata scorbutul în rândul coloniștilor, iar studii moderne au confirmat activitatea antioxidantă a ceaiului, similară cu cea a vitaminei C.

Totodată, ajută la întărirea sistemului imunitar și este eficient în afecțiunile respiratorii.

Indigenii e foloseau frecvent pinul pentru calitățile sale expectorante și decongestionante, iar Encyclopedia of American Indian Contributions to the World atestă această practică tradițională.

Un alt beneficiu este îmbunătățirea vederii. Vitaminele C și A din compoziția sa pot contribui la protejarea sănătății ochilor, oferindu-le o protecție antioxidantă și susținând funcțiile esențiale ale corneei.

Previne apariția bolilor cronice datorită conținutului său bogat de antioxidanți, esențiali în combaterea radicalilor liberi și prevenirea bolilor. Cercetările publicate în revista Food and Chemical Toxicology evidențiază nivelul ridicat de antioxidanți și proprietățile de protecție a ADN-ului oferite de acest ceai.

Totodată, ceaiul de ace de pin este benefic și pentru sistemul circulator. Studiile au arătat că poate proteja împotriva colesterolului rău LDL, contribuind astfel la menținerea sănătății cardiovasculare și având proprietăți antiinflamatorii care protejează inima împotriva daunelor cauzate de factori externi.

Acesta poate îmbunătăți și funcția cognitivă. Studiile anterioare au arătat rezultate promițătoare în ceea ce privește efectele sale asupra bolilor neurodegenerative, cum ar fi tulburările de memoriesau amnezia, prin ajutorul antioxidantilor din compoziția sa care contribuie la repararea conexiunilor neuronale și îmbunătățirea memoriei.

O atenție trebuie însă acordată unor specii de pin. Conform Serviciului de Cercetare Agricolă al USDA, acele de pin ponderosa pot fi toxice și pot provoca avort, astfel că femeile însărcinate ar trebui să evite consumul acestui ceai, potrivit spynews.ro.