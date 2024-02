Cel mai nociv aliment. Medicul Mihail Pautov: "Am mâncat pe stomacul gol. A urmat o scădere bruscă..."

Care este cel mai nesănătos aliment: „Ne distruge metabolic”. Medicul Mihail Pautov a spus ceva ce românii n-ar vrea să audă

Astfel că metabolismul este afectat dacă mâncăm covrig pe stomacul gol.

„Am găsit un aliment foarte nesănătos care, efectiv, consumat greșit, ne distruge metabolic. Mă refer la aceste alimente în contextul în care le mâncăm aproape zilnic, le mâncăm în cantități mari, și ne imaginăm că ele nu ne fac rău și, de fapt, ele ne fac rău”, a spus medicul Mihail Pautov, pe TikTok.

„Am mâncat un covrig simplu cu mac, cumpărat cu un leu jumate în fața unei stații, mâncat pe stomacul gol”, a precizat doctorul de la MediCOOL.

El poartă un dispozitiv de monitorizare a glicemiei și a observat efectele. La scurt timp după ce a mâncat acel covrig simplu, medicul care prezintă emisiunea MediCool a spus că s-a simțit foarte obosit și fără chef.

„Într-o jumătate de oră după ce am mâncat un covrig pe stomacul gol, glicemia a ajuns la 155. Apoi, a urmat o scădere bruscă a glicemiei, aproape de 70, lucru care mi-a adus confuzie, mi-a creat un declin cognitiv tranzitoriu și mi-a dat o senzație puternică de foame. Nu mă puteam concentra, nu aveam chef să mai vorbesc cu nimeni, tot ce voiam era să mănânc. Apoi am băut o bere fără alcool și mi-am recăpătat glicemia”, a mai spus medicul.

Consumat într-o altă combinație, covrigul nu a mai fost la fel de dăunător, a spus medicul.

„La câteva ore, am mâncat același covrig, cu somon, cu niște parmezan și cu o salată imensă. Rezultatul: glicemia mi-a crescut foarte puțin.

Când am mâncat covrigul alături de grăsime, proteine, multe fibre, nu am mai avut acea senzație de foame, nu mi-a crescut nici insulina mult, nu am mai avut acea confuzie.

„Concluzia este că e important cum mâncăm acele alimente și cu ce le combinăm și probabil că foarte rar o să reușim să combinăm un covrig cu orice fel de carne, sau cu orice fel de brânză, sau cu legume. De regulă, acești covrigi se vând în stații și le cumpărăm când mergem spre muncă. Sau avem acel coleg care vine cu punga plină de covrigi calzi și noi ronțăim”, a spus medicul.

„Un covrig mâncat pe stomacul gol este o furtună metabolică și vă face mai rău decât vă face o cola. Despre suc știți că va face rău, că vă îngrașă, că vă predispune la tot felul de probleme de sănătate și o faceți asumat, dar faceți-o asumat și atunci când mâncați un covrig, care nu este sănătos”, a mai spus medicul, potrivit a1.ro.