Cori Grămescu a slăbit rapid peste 7 kilograme: "Mă simt foarte bine așa"

"În ultimii 10 ani, am stat constant între 63 și 65 de kilograme, făcând eforturi mici să mă mențin acolo. În perioada în care făceam tratamente de fertilitate, am ajuns vag pe la 67, dar în rest am fost mereu stabilă. Îmi era ușor să mă mențin acolo și mă obișnuisem așa.

De ce am decis să slăbesc?

Cred că, la 40 de ani, am simțit că vreau să-mi trăiesc cu adevărat viața exact așa cum îmi doresc, să-mi placă de mine 100%, să simt că am grijă de mine și că nu fac rabat de la ceea ce simt că merit.

Cât am slăbit?

Am pornit de Crăciun cu puțin peste 65 de kg. Acum, am 58 și cred că voi lua o perioadă de menținere aici, încă nu am decis acest aspect.

Cum am slăbit?

Am renunțat la alcool, în afara weekendului, la mâncat în oraș și dulce. Gătesc doar acasă, mi-am făcut dietă de 1400 de kcal, cu 75 de grame de proteine pe zi și 35 de grame de fibre zilnic. Beau zilnic 3 l de apă, dorm 8 ore. Mănânc 3 mese pe zi și o gustare.

Ce sport fac?

Fac 250 de minute de sport pe săptămână, cu o valoare medie a pulsului de efort de 120 bpm. Merg zilnic pe jos cam 20 de minute.

Ce urmăresc în procesul meu de slăbire?

Îmi place să îmi planific mesele, mă ajută să stau echilibrată într-o perioadă încărcată profesional. Îmi place foarte mult cum arăt, m-am subțiat și mă simt foarte bine așa. Îmi place că mă trezesc dimineața cu un pic de foame și am energie toată ziua. Îmi place faptul că nu simt că mă privez de la alimentele care îmi plac - o ciocolată bună, o stridie, un pahar de vin în weekend, o brânză franțuzească sau un mezel bun. Îmi place sentimentul de autocontrol flexibil pe care îl am. Îmi place că nu mai am PMS (n.r. sindrom premenstrual) nasol și simt că am o digestie bună. Și mai ales îmi place cum arată tenul meu", a povestit Cori Grămescu pe Facebook, potrivit dcnews.ro.

Cât de greu este să slăbești?

Nu este greu dacă te organizezi cu mesele și dacă îți este clar de ce faci efortul acesta. Este drept, eu sunt și un om ordonat și organizat, ceea ce este important în procesele de slăbire și în general când iau o decizie mă cam țin de plan. Ajută mult."