Cât de des ar trebui să faci duș? Sfatul unui medic care a sfidat normele sociale

Pielea – bariera naturală a organismului

În Statele Unite, curățenia pielii este o preocupare majoră, industria produselor de îngrijire personală – care include produse pentru piele, păr, igiena orală, duș și baie, cosmetice și parfumuri – având o valoare de peste 100 de miliarde de dolari în 2024. Și trendul este în continuă creștere.

Dar cât de necesară este, de fapt, această industrie pentru sănătatea noastră?

Experimentul unui medic: Cinci ani fără dușuri tradiționale

Dr. James Hamblin, medic specialist în sănătate publică și fost jurnalist la The Atlantic, și-a pus o întrebare simplă: „Cât din ceea ce considerăm necesar pentru igienă este, de fapt, doar o preferință personală?”. Pentru a afla răspunsul, a decis să renunțe la dușurile tradiționale timp de aproximativ cinci ani.

În cartea sa din 2020, „Clean: The New Science of Skin”, Hamblin documentează experimentul său și analizează istoria curățeniei și a igienei. „Nu am petrecut cinci ani fără să mă spăl deloc, dar am testat diverse regimuri de igienă minimalistă”, explică el.

Industria igienei și mitul produselor esențiale

Hamblin susține că industria produselor de îngrijire personală este construită pe un „aura de sănătate” creată prin strategii de marketing. Multe produse pretind că îmbunătățesc igiena, dar, în realitate, rolul lor principal este de a face pielea să arate, să miroasă și să se simtă mai bine, fără un beneficiu clar pentru sănătate, potrivit CNN.

„Săpunul este util în îndepărtarea murdăriei și a sebumului, dar în majoritatea cazurilor, forța mecanică – frecarea mâinilor sub apă – este cea care elimină impuritățile”, explică el.

Microbiomul pielii: Un ecosistem esențial

În ultimii ani, cercetătorii au început să înțeleagă mai bine rolul microbiomului pielii – comunitatea de miliarde de microorganisme care trăiesc la suprafața corpului nostru. La fel ca microbiomul intestinal, acesta joacă un rol crucial în sănătatea noastră generală.

Hamblin subliniază că spălarea excesivă a pielii poate perturba echilibrul natural dintre uleiurile secretate de piele și bacteriile benefice. „Dușurile fierbinți și săpunul elimină temporar această barieră naturală, ceea ce poate duce la probleme precum eczeme sau acnee”, explică el.

5 lucruri de știut despre igiena și sănătatea pielii

Dacă vrei să adopți o rutină de îngrijire mai naturală, iată câteva aspecte esențiale:

1. Igiena nu este același lucru cu curățenia

Igiena presupune prevenirea transmiterii bolilor – spălatul mâinilor după utilizarea toaletei, evitarea contactului cu fluidele corporale ale altor persoane etc. În schimb, curățenia este o preferință personală, având și un impact psihologic.

2. Nu există o definiție universală a unui duș „corect”

Pentru unii, clătirea cu apă este suficientă, în timp ce alții consideră că doar o rutină completă cu șampon, gel de duș și exfoliere este adecvată. Obiceiurile sunt influențate de educație, societate și marketing.

3. Industria produselor cosmetice influențează percepția noastră

Publicitatea și normele sociale ne induc ideea că trebuie să ne spălăm zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi pentru a fi acceptabili social, deși acest lucru nu este neapărat necesar pentru sănătatea noastră.

4. Produsele sunt, în mare parte, similare

Majoritatea săpunurilor și șampoanelor conțin aceleași ingrediente de bază. Diferențele țin mai mult de miros, textură și marketing decât de eficacitate.

5. Pandemia a schimbat percepția asupra igienei

În 2020, preocuparea pentru distrugerea germenilor a eclipsat interesul pentru menținerea unui microbiom sănătos. Acum, tendința începe să se inverseze, iar piața produselor care susțin echilibrul microbiomului pielii este în creștere.

Concluzie

În final, cât de des trebuie să facem duș? Răspunsul este: depinde. Nu există o regulă strictă, iar sănătatea pielii poate fi menținută și cu o rutină mai minimalistă. În loc să urmăm orbește tendințele dictate de industrie, poate ar fi momentul să ne ascultăm propriul corp și să ne adaptăm rutina de îngrijire la nevoile reale ale pielii noastre.