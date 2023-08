Produsele de origine animală, puse la zid. Nutriționistul Wasim Nazer dezvăluie motivul din spatele sfaturilor de a renunța la carne

"Dacă zic eu că trebuie să mâncăm carne, vor sări oamenii. Dacă zic că nu trebuie să consumăm, la fel. Nu poți să împaci pe toată lumea.E corect să consumi şi proteine de carne - poţi să mănânci la o masă sau două pe zi carne, dar depinde şi de cantitate. Dacă vorbim de un piept de pui, nişte legume şi nişte salată este o masă perfectă. Dar să consumi doar carne nu este o soluţie.

În general, toate problemele astea au apărut după studii. Auzi studii peste studii. Contează foarte mult cine le-a făcut. Acum 50 de ani, au început studii potrivit cărora toate problemele apar din cauza cărnii. "Ouă nu ai voie decât o dată pe săptămână". În fiecare zi poţi să mănânci ouă. Oul are proteine perfecte, este un aliment minune. Este un lucru pe care poate nu îl acceptă mulţi oameni, dar ăsta este adevărul.

Studiile au fost făcute, în majoritatea lor, în America. Cine face studiile respective? Sunt multe studii particulare. Nu vorbesc de zahărul care se află în toate produsele, dar vorbesc de grăsimi. Acum, s-a dovedit ştiinţific că toate problemele vin din cauza zahărului.

Alţi oameni zic "nu mâncăm iaurt". Dacă o luăm aşa, nu ar trebui să consumăm nimic. Dacă vorbim de lactate, "aaa, lactatele sunt pentru animale", "să le consume copilul, nu noi". Cu asta am eliminat toată zona de lactate. Carne în niciun caz. Legumele, "ah astea sunt date cu toate nebuniile". Şi ce mâncăm? Peştele, care are beneficii maxime "are mercur". Şi ce mâncăm? Mâncăm doar aer? Apă? Nici asta nu este bună", afirmă Wasim Nazer pentru Spectacola, în emisiunea Pastila de Frumusețe.

De ce suntem sfătuiți să nu mâncăm produse animale

"Acesta este scopul. Ei vor să mergem pe suplimente. Nu, nu este adevărat. Noi trebuie să consumăm de toate - şi pește, şi carne, şi legume, şi fructe, şi ciocolată, dar puţin - cu 85% cacao, nu plină cu zahăr. Trebuie să eliminăm zahărul pur, să îl evităm. Tu nu îţi dai seama cât de mult zahăr mănânci pe zi... Carnea nu îţi face rău, nici grăsimile nu îţi fac rău. Zahărul ăla pe care l-ai consumat îţi face rău, îţi ridică colesterolul, nu mai funcţionează corpul corect", spune nutriționistul.

Carne, brânză, ouă, lapte