Secretul frumuseții Antoniei: "El mi-a dezvoltat plăcerea asta cu sala și să am grijă de mine"

Antonia este astfel ajutată de iubitul său să se mențină în formă, mai ales că și Alex Velea merge foarte des la sala de fitness. Prin urmare, el este un tată minunat și un partener dedicat pentru cântăreață.

”Sincer, motivația mea este Alex. După cum știți, el se menține foarte bine. Are pasiunea asta pentru sală. El mi-a dezvoltat plăcerea asta cu sala și să am grijă de mine. Cu cât mai mult că am născut trei copii, asta mă motivează cel mai mult. Am zis să încerc să arăt bine și să mă întrețin cât pot. Mai ales că înaintăm în vârstă, nu putem să fim tineri toată viața noastră”, a spus Antonia, la Antena Stars.

Antonia și Alex Velea au împreună cu doi băieți iar cântăreața mai are o fetiță din prima căsătorie. Ei nu s-au hotărât, deocamdată, să se căsătorească.