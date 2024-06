Grăsimea și rolul crucial pe care-l are în păstrarea sănătății

„De fapt - sintetiza dr. William W. Li în lucrarea Trăiește și învinge grăsimea (Editura Lifestyle, 2024) -, grăsimea este esențială pentru funcționarea fiecărui organ. Fără grăsime corporală am arăta scheletici și trași la față (aspectul fizic al unei persoane prea slabe are un impact foarte puternic), iar dacă nu mai mâncăm, rămânem fără energia care susține viața și murim în două luni”. Șocant, nu? „Dacă nu am avea hrană - a urmat dr. Li -, organismul ar recurge la rezervorul său de grăsime pentru a supraviețui, rezervor care ar putea ajunge la zero în nouă săptămâni pentru o femeie și șapte săptămâni pentru un bărbat cu constituție medie”.

Respect, nu frică

În completare: „Grăsimea ne protejează precum un pulover atunci când suntem expuși la frig, apărând organele și împiedicând în același timp ruptura lor, dacă am cădea. În mod și mai surprinzător, cercetările științifice au arătat că grăsimea este un organ în sine. Ea eliberează hormoni și semnalele chimice care controlează creierul, inima, sistemul imunitar și practic toate sistemele de sănătate ale organismului. Grăsimea nu trebuie să inspire frică, ci mai degrabă respect, deși trebuie să o menținem sub control”.

Ce-i mult, strică

Și dacă nu reușim să controlăm depozitul de grăsime din organism? Din nou dr. William W. Li: „Grăsimea corporală în exces este adevăratul dușman atunci când vine vorba despre starea de bine, chiar și la persoanele normoponderale. O părere eronată frecventă este că trebuie să ne îngrijorăm din cauza grăsimii doar dacă suntem supraponderali. În realitate, chiar dacă numărul de pe cântar spune că ești sănătos, este posibil să ai prea multă grăsime. Cercetările medicale arată că fiecare trebuie să se preocupe de cantitatea de grăsime corporală pe care o are în organism”.

Angiogeneza

Pare logic, nu? „Indiferent dacă ai o constituție masivă sau nu, grăsimea corporală în exces crește… precum cancerul. Ca o tumoare, grăsimea are nevoie să fie alimentată cu sânge pentru a-și hrăni masa. Pentru a crește mai mare și a deveni periculos, țesutul adipos are nevoie de o rezervă tot mai mare de sânge și recrutarea de noi vase sanguine printr-un proces denumit angiogeneză, într-un mod asemănător cancerului. Tumorile depind de angiogeneză, la fel ca grăsimea în formare. Această proprietate a grăsimii a fost confirmată folosindu-se exact aceleași instrumente din cercetările oncologice”.

Experimentul

Mai departe: „Cercetătorii de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Massachusetts au prelevat bucăți din grăsimea abdominală de la persoane care au suferit operații de bypass gastric pentru obezitate morbidă. Au așezat bucăți mici de grăsime pe o farfurie de plastic, le-au îmbibat cu nutrienți lichizi și au observat se ce întâmplă. În decurs de patru zile, noi vase sanguine au început să crească înspre exterior precum crengile unui copac, pe măsură ce grăsimea încerca să se hrănească”. Fascinant!

Antiangiogeneza

„Odată ce grăsimea își completează rezervorul de energie - a urmat dr. William W. Li -, o cantitate mai mare de oxigen și nutrienți circulă pentru a hrăni celulele. Dar asemenea unei tumori, grăsimea nu se poate dezvolta dacă alimentarea sa cu sânge este împiedicată. Cercetătorii au demonstrat în laborator că grăsimea corporală se va reduce, de fapt, dacă este inhibată angiogeneza, ceea ce duce la scădere ponderală. Administrarea unui medicament care inhibă angiogeneza poate înfometa țesutul adipos și poate determina subțierea corpului, chiar și atunci când nu există nicio schimbare în dietă. Întreruperea fluxului sanguin către tumori este un mod eficient prin care doctorii tratează cancerul. Acum această strategie denumită antiangiogeneză poate fi aplicată pentru controlarea grăsimii corporale”.

Calculele supraviețuirii fără hrană

Un adult „mediu” care cântărește 70 kg are 13 kg de grăsime, care depozitează 130.600 de kilocalorii. Femeile ard în medie 2.000 de kilocalorii pe zi, iar bărbații, 2.500. „Aceasta înseamnă că, dacă s-ar opri orice consum alimentar, în teorie grăsimea ar putea oferi combustibil pentru 9,4 și respectiv 7,4 săptămâni. Totuși, în realitate organele ar intra în colaps cu mult timp înaintea acestui moment”, aprecia dr. William W. Li.

