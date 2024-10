Mișcarea în exces poate face mai mult rău decât bine

Tema foarte populară a activităților fizice a fost abordată în cadrul evenimentului internațional dedicat promovării sănătății și longevității - Longevity Expo Forum Fest. Evenimentul a fost organizat de revista Longevity și Antena 3 și a reunit, săptămâna trecută, la București, cei mai buni specialiști în medicină alternativă, care au dezbătut noutățile cercetărilor în acest domeniu.

Medicul Adrian Stănescu, cu o experiență de peste 20 ani ȋn primul institut de gerontologie din lume, Institutul Ana Aslan, a prezentat nevoia de a face mișcare, însă nu oricum și nu oricât, ci în limitele pe care fiecare organism le acceptă.

Una dintre problemele contemporane este lipsa cunoștințelor în materie de prevenție, atunci când se merge la sala de fitness. Instructorii pe care îi găsim la aceste săli fac doar cursuri de foarte scurtă durată și cei mai mulți nu au cunoștințe medicale, iar recomandările lor nu sunt întotdeauna bune pentru persoanele care deja au trecut de vârsta de 40 de ani și au anumite afecțiuni care s-ar putea agrava din cauza mișcării în exces.

Recomandările se fac în funcție de patologii

„Trebuie să fie nuanțată, în funcție de fiecare pacient. Sunt persoane care au patologii și trebuie să facă un anumit tip de mișcare, de exemplu, pacienții cu boli cardiace, care trebuie să facă într-un anumit fel această mișcare. În general, un efort fizic de 20-30 de minute, cel puțin de trei ori pe săptămână, ar fi ideal, atât ca mișcare «antiaging», cât și pentru prevenție a bolilor. Eu recomand mișcare 20-30 de minute pe zi, dar mai multe zile pe săptămână. Nu se face sport câteva ore pe zi. Pe rapoartele mele medicale scriu, în funcție de greutate și de afecțiuni, ce fel de exerciții fizice poate face fiecare persoană”, a explicat, pentru Jurnalul, medicul Adrian Stănescu.

Acesta mai spune că mai ales cei care merg la sălile de fitness trebuie să fie atenți la ceea ce le recomandă instructorii de acolo, pentru că nu sunt medici și nu înțeleg ce probleme de sănătate le pot crea persoanelor care au trecut de 40-45 de ani și care deja suferă de anumite boli.

Supraponderalii sunt chinuiți de necunoscători

Elena este supraponderală și are 57 de ani. Cu trei ani în urmă a-ncercat să slăbească mergând la sala de fitness, la recomandarea unei prietene, dar acolo a fost supusă unor exerciții pe care abia le putea suporta. „M-a chinuit instructorul, mai ales în prima zi, pentru că mi-a spus că trebuie să fac efort foarte mare, timp de trei ore. Când am ajuns acasă nici nu mă mai puteam mișca. M-a ținut așa toată săptămâna și la final n-am mai suportat. Am renunțat. Dar mi-a fost și foarte rău după acea săptămână de exerciții fizice de câteva ore pe zi. Instructorul îmi spunea că e bine pentru mine, chiar dacă sufăr, pentru că doar așa o să pot să slăbesc. După o lună am constatat că mă îngrășasem mai tare. Eu am și astm, am probleme cu inima, cu circulația, iar după ce am fost șase zile la sală și m-am chinuit să fac tot ce-mi spunea instructorul de fitness, am ținut și regim alimentar destul de drastic, dar m-am umflat și m-am îngrășat mai tare”, a explicat Elena.

Medicul Adrian Stănescu spune că au ajuns la el mulți pacienți cu astfel de probleme, după ce li s-au făcut recomandări greșite la sălile de sport și cunoaște situația care, din păcate, e generalizată, din cauza necunoașterii problemelor pe care le poate crea mișcarea în exces, atât de către persoanele care vor să-și îngrijească sănătatea și cred că mergând la sala de fitness nu se poate întâmpla ceva rău, cât și de către instructorii de fitness care cred că metodele lor îi ajută pe cei care vor să slăbească făcând mișcare în exces.

Dar pregătirea instructorului de fitness nu este suficientă pentru a ajuta la menținerea unei stări bune de sănătate și nici măcar pentru a ajuta pe cineva să slăbească.

Se recomandă mersul pe jos

Medicul mai spune că sportul în exces agravează unele afecțiuni și nu trebuie să se treacă brusc de la sedentarism la excesul de mișcare, pentru că organismul poate avea reacții foarte periculoase.

Ceea ce oricine poate face este mersul pe jos. Nici acesta nu e recomandat în exces, ci cu un număr maxim de pași în fiecare zi, tot în funcție de problemele de sănătate pe care le are fiecare persoană și doar după recomandările medicului specialist.

„În funcție de greutate și de patologie, pentru boli severe recomand mișcarea în ritm normal - între 3.000 și 7.000 de pași zilnic - și alte câteva exerciții fizice, de două sau trei ori pe săptămână, atunci când există deja patologii, sau de cinci-șase ori pentru prevenție, dar mai ales în zona aerobă, adică nu foarte intense, pentru că acestea consumă energie și oxidează. Toate aceste lucruri trebuie să fie coordonate de un specialist, în funcție de starea fizică a fiecărei persoane. Fiziokinetoterapeutul care e specializat în recuperare fizică trebuie să spună ce fel de mișcare poate face fiecare persoană care vrea să meargă la sală și în ce ritm. Nu trebuie să te duci direct la sală, fără să-ți spună un specialist ce trebuie să faci, mai ales după 40 de ani”, mai spune medicul Adrian Stănescu.

Mai ales persoanele sedentare supraponderale care au trecut de vârsta de 40-45 de ani trebuie să fie foarte atente la exercițiile fizice pe care le fac, pentru a nu se îmbolnăvi foarte grav. Exercițiile de la sălile de fitness pot fi foarte periculoase pentru cei care au anumite patologii, iar medicii trebuie să facă recomandările.

