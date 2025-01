Primul transplant de ficat din Regatul Unit pentru cancer intestinal avansat a salvat o femeie

Femeia în vârstă de 32 de ani nu mai are cancer după ce a fost supusă primului transplant de ficat din Marea Britanie pentru cancer intestinal avansat. Bianca Perea, o avocată stagiară din Manchester, a fost diagnosticată cu cel mai avansat tip de cancer intestinal - în stadiul 4 - în noiembrie 2021. Medicii i-au spus atunci că scopul lor este să îi prelungească viața mai degrabă decât să găsească un leac.

Dar, alături de alte tratamente, inclusiv terapie medicamentoasă țintită, chimioterapie și chirurgie, transplantul a avut un succes uriaș, iar Bianca Perea nu mai are acum niciun semn de cancer niciunde în corp, scrie Sky News.

Bianca Perea și-a vizitat pentru prima dată medicul de familie din Wigan după ce s-a simțit constipată și balonată. După analize, o colonoscopie și o biopsie, a fost diagnosticată cu cancer intestinal în stadiul patru, care se răspândise la toate cele opt segmente ale ficatului.

Bianca Perea a acceptat diagnosticul, dar a spus că refuza să creadă că perspectiva era atât de sumbră.

„Nu vreau să par ignorantă sau arogantă sau ceva de genul ăsta, dar pur și simplu nu simțeam că asta va fi soluția”, a spus ea.

Mama ei a întrebat despre un posibil transplant în acel stadiu, dar i s-a spus că nu este un tratament fezabil.

Ea a urmat 37 de runde de tratament cu un medicament țintit numit panitumumab, plus chimioterapie timp de doi ani și jumătate. A avut un răspuns excelent la tratament, ceea ce înseamnă că a putut fi operată în mai 2023 pentru îndepărtarea tumorii intestinale. Dar scanările au arătat că mai avea tumori în ficat, care nu au putut fi operate.

Cu toate acestea, deoarece răspunsul ei la chimioterapie a fost atât de bun și cancerul intestinal părea să fi dispărut, medicii au început să analizeze transplantul de ficat. Bianca Perea a fost înscrisă pe lista de transplanturi în februarie 2024 și a avut norocul de a găsi un donator vara trecută.

Ea a spus: „La patru săptămâni după ce am fost operată, am putut să conduc și să plimb câinii familiei, a fost cu adevărat incredibil. Să trec de la momentul în care mi s-a spus că mai am puțin timp de trăit la momentul în care nu mai am cancer este cel mai mare dar. Mi s-a dat o a doua șansă la viață și am de gând să o iau cu ambele mâini. Sunt atât de recunoscătoare familiei care a fost de acord să doneze ficatul iubitului lor (fiu - nr.). Chiar cred că acesta este un leac. Întotdeauna ezită să spună asta, evident, dar acum nu mai am cancer”.

Acum, Bianca așteaptă cu nerăbdare să plece în vacanță anul acesta și lucrează la îmbunătățirea condiției sale fizice. „Ficatul meu este foarte bine”, a spus ea. „Îmi fac teste și tocmai mi-am făcut a doua scanare și totul este în regulă, deci este foarte bine”.

Dr. Kalena Marti, oncologul femeii, a declarat: „Să văd că Bianca a avut un rezultat atât de pozitiv este minunat. Când ne-am uitat la celulele tumorale din ficatul ei după ce a fost îndepărtat, acestea nu erau active. Aceasta este o veste excelentă și sperăm că acest lucru înseamnă că cancerul nu va reveni”.

Ea a adăugat: „Cancerul intestinal avansat este complex și există o mulțime de tipuri diferite de boală, astfel încât ceea ce funcționează pentru o persoană poate să nu funcționeze pentru alta. Ca urmare, este important să continuăm să dezvoltăm noi tratamente. Datorită generozității donatorilor de organe și a celor dragi lor, putem accesa acum transplanturi de ficat pentru unii pacienți, ceea ce este fantastic”.

(sursa: Mediafax)